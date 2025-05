Gold-Rally: Warum der Höhenflug erst der Anfang ist (Analyse)

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die meisten Marktteilnehmer nach der wirtschaftlichen Achterbahnfahrt des Aprils verwirrt waren. Der Monat begann mit der Ankündigung eines „universellen“ Zolls von 10 Prozent am 2. April– eine Ankündigung, die sich als überhaupt nicht universell erwies. Kanada und Mexiko wurden ausgenommen, bestimmte Sektoren und Produkte wurden ausgenommen und über 50 Länder wurden stattdessen mit zusätzlichen „reziproken“ Zöllen zwischen 11 und 50 belegt.

Nur wenige Tage später wurde die Verwirrung noch größer, als dieselben gegenseitigen Zölle ausgesetzt wurden – außer für China, wo die kumulierten Zölle einen effektiven Satz von 145 Prozent erreichten. Länder auf der ganzen Welt versuchten krampfhaft, Vergeltungsmassnahmen zu ergreifen, während die Finanzmärkte stündlich damit beschäftigt waren, die Flut von widersprüchlichen Ankündigungen zu bewerten.

Gold: Von der Panik zu neuen Höchstständen

Gold und Goldaktien wurden von den Turbulenzen in der ersten volatilen Aprilwoche mitgerissen. Margin-Calls, Panik unter den Anlegern, breiter Verkaufsdruck und ein Ansturm auf Barmittel führten dazu, dass der Goldpreis unter die Marke von 3.000 Dollar gedrückt wurde und am 8. April ein Monatstief von 2.983,27 US-Dollar erreichte.

Der traditionell stabile Investmentstatus von Gold wurde jedoch bald wieder bestätigt. Der Preis stieg im Laufe des Monats auf neue Höchststände und erreichte am 22. April einen Tageshöchststand von 3.500 US-Dollar pro Unze. Mit Stand vom 6. Mai ist Gold in den vergangenen fünf Jahren um 101,7 Prozent gestiegen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Anleger sollten bedenken, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist und dass eine Anlage in Gold Risiken unterliegt, einschließlich der Volatilität und des Risikos einer Anlage in natürliche Ressourcen.

Während sich auch andere Anlageklassen im Laufe des Monats zu erholen begannen, stach Gold mit einem Anstieg von 5,29 Prozent im April hervor. Im Vergleich dazu fiel der S&P 500 um 0,68 Prozent und der US-Dollar gab um 4,55 Prozent nach. Treasuries gerieten schon früh unter Verkaufsdruck, wobei die zehnjährige Rendite am 11. April kurzzeitig auf 4,5 Prozent anstieg, bevor sie sich bis zum Monatsende bei 4,2 Prozent einpendelte.

Gold schloss den April schließlich bei 3.288,71 US-Dollar pro Unze. Obwohl diese Vermögenswerte nicht direkt vergleichbar sind – Gold ist ein Rohstoff, der S&P 500 ein Aktienindex und der US-Dollar eine Währung –, werden sie oft als konkurrierende Wertspeicher oder Optionen mit geringerer Volatilität in Zeiten der Volatilität betrachtet.

Goldminen: Eine Geschichte mit zwei Hälften

Goldminenaktien, die durch den NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) repräsentiert werden, entwickelten sich in der ersten Aprilhälfte außerordentlich gut und übertrafen sowohl den Goldmarkt als auch die breiteren Aktienmärkte. Es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Als jedoch die Risikobereitschaft zurückkehrte und sich die Aktienmärkte im weiteren Verlauf des Monats erholten, kühlte sich der Enthusiasmus der Anleger für Goldaktien ab, und die Minenwerte entwickelten sich unterdurchschnittlich.

Es muss beachtet werden, dass eine Anlage in Goldminenaktien verschiedene Risiken birgt, darunter das Engagement in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die operative Volatilität und die Empfindlichkeit gegenüber der allgemeinen Aktienstimmung. Unabhängig davon zeigte der Monat auch die starke Korrelation zwischen westlichen Investitionsströmen und dem Goldpreis. Eine verpasste Chance für die meisten Anleger?

Da nach Schätzungen des World Gold Council aus dem Jahr 2023 nur etwa 1 Prozent des weltweit verwalteten Vermögens in den Goldsektor investiert ist, hat die große Mehrheit der Anleger die außergewöhnliche Wertentwicklung von Gold in diesem Jahr verpasst. Wenn wir mit denjenigen sprechen, die jetzt anfangen, aufmerksam zu werden, drehen sich unsere Gespräche in der Regel um eine Schlüsselfrage: Komme ich zu spät?

Viele Anleger sehen den Goldanstieg um 25 Prozent in diesem Jahr – zusätzlich zu einem Anstieg um 27 Prozent im Jahr 2024 – und gehen davon aus, dass sich die Rally ihrem Ende nähert. Interessanterweise haben dieselben Anleger aktiv an den Aktienmärkten teilgenommen, die in den vergangenen 16 Jahren fast jedes Jahr gestiegen sind.

Warum Gold noch Luft nach oben hat

Der S&P 500 hat seit der Finanzkrise von 2008 fast jedes Jahr Zuwächse verzeichnet – mit Ausnahme von 2015, 2018 und 2022 – und ist allein seit Anfang 2022 um 53 Prozent gestiegen. Doch selbst nach den Marktturbulenzen im April und den zunehmend unsicheren Aussichten zögern die meisten Anleger weiterhin, ihr Aktienengagement zu reduzieren oder ihr Kapital umzuschichten.

Bei Gold hingegen war die Teilnahme weitaus geringer. Die Investitionsnachfrage bleibt deutlich hinter früheren Höchstständen zurück. Angesichts der Stärke der jüngsten Erholung des Goldpreises ist ein kurzfristiger Rückschlag weder unerwartet noch besorgniserregend. Tatsächlich könnte Gold dabei sein, eine neue, höhere Basis zu bilden – möglicherweise um 3.000 Dollar pro Unze.

Wenn die Anlegernachfrage nach Gold in den kommenden Monaten deutlich zunimmt, könnte dies den Preiseinfluss verstärken, der bereits durch die starken Käufe der Zentralbanken entsteht. Auf der Grundlage historischer Korrelationen zwischen den Beständen von Gold-ETFs und dem Goldpreis könnte eine Rückkehr zum Höchststand im Jahr 2020 auf dem Goldmarkt zu Verschiebungen in der Anlegerstimmung und den Kapitalflüssen führen.

Zwar bestehen weiterhin Risiken, wie zum Beispiel die anhaltende Inflation, geopolitische Spannungen und das Potenzial für eine Konjunkturabschwächung, aber Gold und Goldaktien ziehen als Teil diversifizierter Portfolios weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere in Zeiten erhöhter Volatilität oder makroökonomischer Unsicherheit. Ihre Rolle als potenzielle Absicherung oder als langfristige Wertaufbewahrungsmittel wird sowohl von institutionellen als auch von Privatanlegern neu bewertet.

Imaru Casanova © Vaneck

Über die Autorin:

Imaru Casanova arbeitet als Portfoliomanagerin im Bereich Gold und Edelmetalle bei Vaneck.