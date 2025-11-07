  1. Themen:
  2. Gold
  3. Staatsanleihen
  4. USA
  5. Denker der Wirtschaft
  6. Kryptowährungen
  7. Denker der Wirtschaft
  8. Dollar
  9. Bitcoin
  10. Donald Trump
  11. Edelmetalle
  12. Stablecoin
  13. Tether
  14. US-Staatsanleihen