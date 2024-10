Die Earth Resource Investments AG (ERI) mit Sitz in Zug, Schweiz, ist eine auf den Rohstoffsektor spezialisierte Fondsboutique, die 2006 von Geologen und Bergbauingenieuren gegründet wurde. Das Unternehmen vereint eine einzigartige Expertise aus operativem Bergbau und der Finanzindustrie, wodurch es eine fundierte Basis für seine Anlageentscheidungen schafft. ERI managt drei spezialisierte UCITS-Fonds, die sich auf Rohstoffaktien konzentrieren und ausschließlich long-only investieren.

3 Rohstofffonds mit jeweils eigenem Profil

Der Earth Gold Fund UI (ISIN: DE000A1CUGZ4, aufgelegt 2008) fokussiert sich auf Gold- und Edelmetallproduzenten und bietet Anlegern eine Absicherung gegen Inflation sowie ein Engagement in Wachstumsunternehmen im Edelmetallsektor. Der Earth Exploration Fund UI (ISIN: DE000A1C2XE1, aufgelegt 2006) setzt auf Unternehmen mit unentdecktem Explorationspotenzial im Rohstoffbereich, während der Earth Sustainable Resources Fund (ISIN: DE000A2PMW37, aufgelegt 2019) mittelgroße und größere Bergbauunternehmen auswählt, die über eine überzeugende Nachhaltigkeitsstrategie verfügen. Letzterer zielt auf die Förderung von Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft und den Ausbau erneuerbarer Energien ab.

Die Fondsstrategie von ERI basiert auf einer fundierten Bottom-up-Analyse geologischer, technischer und finanzieller Parameter, die durch regelmäßige Besuche von Minen und Projekten vor Ort validiert werden. Gründer Dr. Joachim Berlenbach, der die Idee für das Unternehmen bei einem Trip zum Kilimandscharo 2002 entwickelte, vereinte seine Expertise aus Bergbau und Finanzwesen, um Anlegern Zugang zu einem stark spezialisierten und potenzialreichen Markt zu ermöglichen.

