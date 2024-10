Unter Sicherheits-Gold verstehen wir Investitionen in physisches Gold (Barren, Münzen). Dieses sollte konsequenterweise außerhalb des Bankensystems beziehungsweise idealerweise in Jurisdiktionen mit sehr hoher Rechtssicherheit gelagert werden.

Aufmerksame Leser unserer Goldstudien sind mit der Differenzierung zwischen Sicherheits-Gold in Form von physischem Gold einerseits und Performance-Gold wie (Gold-)Minenaktien und Minenfonds andererseits bereits vertraut. Während das primäre Ziel des Erwerbs von physischem Gold (Sicherheits-Gold) der Erhalt der Kaufkraft ist, bieten Gold- und Silberminenaktien sowie Mining-Fonds (Performance-Gold) die Möglichkeit des Kapitalzuwachses und Cash-Flows, zum Beispiel in Form von Dividendenzahlungen.

Sicherheits-Gold

Sicherheits-Gold ist ein ausfallsicherer, liquider Vermögenswert, der hauptsächlich zur Absicherung gegen wirtschaftliche und (geo-)politische Instabilität, hohe Inflation sowie Worst-Case-Szenarien dient. Typischerweise ist physisch gehaltenes Gold eine eiserne Reserve, auf die idealerweise nie zurückgegriffen werden muss und die im besten Fall an die nächste Generation vererbt wird.

Aufgrund des praktisch ausgeschlossenen Ausfallsrisikos sowie der im diesjährigen In-Gold-We-Trust-Report umfangreich beschriebenen Gesamtsituation sind wir der Überzeugung, dass eine deutlich höhere Allokation in Sicherheits-Gold ratsam erscheint.

Performance-Gold

Während die Aufgabe des Sicherheits-Golds darin besteht, als kaufkraftbeständiger Notgroschen zu fungieren, hat Performance-Gold die Aufgabe, eine höhere Rendite als physisches Gold zu erzielen. Zum Performance-Gold zählen wir so unterschiedliche Anlageklassen wie Goldminenaktien, aber auch Silber und Silberminenaktien und eventuell auch Bitcoin.

Investitionen in Performance-Gold sind somit volatiler und korrelieren wenig mit traditionellen Veranlagungen. Folglich sind wir der Überzeugung, dass Performance-Gold aktiv verwaltet werden sollte.

Sicherheits-Gold Performance-Gold Ziel Monetäre Versicherung Rendite und Kapitalwachstum Zweck Absicherung gegen Unsicherheiten, Inflation oder anderen Risiken Von steigenden Goldpreisen profitieren und eine höhere (risikoadjustierte) Performance des Portfolios zu erzielen Form Physisch (Münzen oder Barren) Goldminenaktien, Goldfonds oder derivative Finanzinstrumente Kosten Anschaffungskosten (Spread), Kosten für sichere Verwahrung Transaktions- und Managementgebühren Vorteile Physisches Wertaufbewahrungsmittel, kein Gegenparteirisiko Potenziell hohe Renditen, Einkommensquelle (Dividenden, Optionsprämien), Flexibilität Nachteile Kein Produktivkapital Höhere Volatilität, Ausfalls- / Unternehmensrisiken Investitions-Charakter Bewahrung von Kapital und der Schutz vor Wertverlusten in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen Spekulativere Anlage, die auf Kursbewegungen und Markttrends abzielt

Quelle: Incrementum

Angesichts unserer Skepsis gegenüber Staatsanleihen gehen wir davon aus, dass eine zunehmende Anzahl von Marktteilnehmern künftig eine höhere Gewichtung sowohl von Sicherheits-Gold als auch von Performance-Gold in Betracht ziehen wird.

Konkret erachten wir bei einem Portfolio mit längerfristigem Investitionshorizont eine Quote von bis zu 15 Prozent Sicherheits-Gold und bis zu 10 Prozent Performance-Gold als ratsam. In Anbetracht der aktuellen Lage sehen wir darin eine vernünftige Vereinigung von Stabilität und Wachstum.

Daher sind wir der Überzeugung, dass diese Assetklassen in einem Portfolio, das dem neuen Playbook folgt, unverzichtbar sind. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte präsentiert sich ein geeignetes Portfolio wie folgt: Es besteht zu 60 Prozent aus Aktien und Anleihen sowie zu 40 Prozent aus alternativen Anlageklassen.

Unsere Interpretation des neuen 60/40-Portfolios für langfristig orientierte Anleger sieht folgende Allokation vor:

Aktien 45 Prozent Anleihen 15 Prozent Aktien + Anleihen 60 Prozent Sicherheits-Gold 15 Prozent Performance-Gold 10 Prozent Rohstoffe 10 Prozent Bitcoin 5 Prozent Alternative Anlageklassen 40 Prozent

Quelle: Incrementum

Dies ist eine deutliche Abkehr von traditionellen 60/40-Portfolios. Diese Positionierung ist jedoch keine in Stein gemeißelte Regel, sondern vielmehr eine Richtlinie, die sich an den aktuellen Marktbedingungen orientiert und sich mit der Zeit und den Veränderungen im Währungsumfeld weiterentwickelt.

Das neue Playbook gilt so lange, wie wir uns in einer Phase der Währungsinstabilität befinden, geprägt von stark steigenden Schuldenlasten und einer überdurchschnittlich hohen Inflationsvolatilität. Anders gesagt: Bis wir nicht in ein Umfeld mit einer stabilen Hartwährung – sei es ein staatliches Hartgeld oder ein Gold-/Bitcoin-Standard – zurückkehren, scheint ein höherer Anteil an Hartwährungen und Sachwerten erforderlich.

Basierend auf diesen Erkenntnissen haben wir die Auswirkungen verschiedener Goldallokationen in einem Aktien-/Anleihenportfolio analysiert. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von 1970 bis 2024 und umfasst monatliche Daten zu Gold sowie den Total-Return-Indizes des S&P 500 und der zehnjährigen US-Staatsanleihen in US-Dollar.

Unsere Berechnungen zeigen, dass die Integration von Gold in ein Aktien-/Anleihen-Portfolio das Sharpe-Ratio klar positiv beeinflusst. Das Optimum wird in einem Allokationsbereich von 14 bis 18 Prozent erreicht. Eine übermäßige Steigerung der Gold-Allokation führt hingegen zu einer Abnahme des Sharpe-Ratios.

Während eine maximale Performance bei einer Gold-Allokation von rund 40 Prozent erzielt wird, geht dies auch mit einem deutlich erhöhten Risiko einher, gekennzeichnet durch eine höhere Volatilität und größere Drawdowns.

Für Investoren, die eine Risikobegrenzung anstreben, ist eine Gold-Allokation im Bereich von 14 bis 20 Prozent der Sweet Spot.

Optimale Gold-Allokation in einem Aktien-/Anleihen-Portfolio, 1970 bis 2024

Gold-Allokation Performance pro Jahr Annualisierte Volatilität Max. Drawdown Sharpe-Ratio 0 Prozent 9,37 Prozent 8,28 Prozent -27 Prozent 0,54 2 Prozent 9,41 Prozent 8,16 Prozent -26,38 Prozent 0,55 4 Prozent 9,44 Prozent 8,05 Prozent -25,76 Prozent 0,56 6 Prozent 9,48 Prozent 7,96 Prozent -25,13 Prozent 0,57 8 Prozent 9,51 Prozent 7,89 Prozent -24,50 Prozent 0,58 10 Prozent 9,53 Prozent 7,84 Prozent -23,87 Prozent 0,59 12 Prozent 9,56 Prozent 7,82 Prozent -23,46 Prozent 0,59 14 Prozent 9,59 Prozent 7,81 Prozent -23,07 Prozent 0,60 16 Prozent 9,61 Prozent 7,83 Prozent -22,67 Prozent 0,60 18 Prozent 9,63 Prozent 7,87 Prozent -22,28 Prozent 0,60 20 Prozent 9,65 Prozent 7,92 Prozent -21,97 Prozent 0,59 22 Prozent 9,67 Prozent 8,00 Prozent -22,10 Prozent 0,59 24 Prozent 9,69 Prozent 8,10 Prozent -22,24 Prozent 0,59 26 Prozent 9,70 Prozent 8,22 Prozent -22,37 Prozent 0,58 28 Prozent 9,71 Prozent 8,35 Prozent -22,51 Prozent 0,57 30 Prozent 9,72 Prozent 8,51 Prozent -22,65 Prozent 0,56 40 Prozent 9,75 Prozent 9,49 Prozent -25,99 Prozent 0,51 50 Prozent 9,73 Prozent 10,77 Prozent -31,55 Prozent 0,44 60 Prozent 9,66 Prozent 12,25 Prozent -36,76 Prozent 0,39

Quellen: Robert J. Shiller, Reuters Eikon, Incrementum

Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Gold-Allokation von 14 bis 20 Prozent eine ausgewogene Portfoliostruktur gewährleistet. Diese Erkenntnisse harmonieren gut mit den Ergebnissen früherer Studien, die eine Gold-Allokation von 10 bis 19 Prozent empfehlen. Abseits von Gold betrachten wir auch andere alternative Anlageklassen wie Rohstoffe, Silber und Bitcoin als Nutznießer des neuen Gold-Playbooks.