Gold und Silber knacken immer neue Rekorde. Positionen halten oder Gewinne mitnehmen? Wir haben uns bei Fondshäusern und Vermögensverwaltern umgehört, wie sie jetzt vorgehen.

Die Edelmetall-Rally geht weiter: Der Preis für Silber hat erstmals die Marke von 52 US-Dollar pro Unze geknackt, Gold liegt auf einem neuen Allzeithoch von mehr als 4.100 US-Dollar. Wie stellen sich Investmentprofis angesichts immer neuer Rekorde auf?

Moritz Rehmann, Fondsmanager des DJE Multi Asset & Trends (ISIN: LU0159549145) sieht Edelmetalle „weiter als attraktive Beimischung“, warnt jedoch auch vor Übertreibung. Nach dem starken Anstieg seien temporäre Rückschläge realistisch. Anleger sollten bei der Gewichtung daher ihr Risikoprofil im Kopf haben. Eine Möglichkeit: Breiter streuen und auch Minen-Aktien ins Portfolio aufnehmen. Bei Investoren steige das Interesse, was sich auch beim Rohstofffonds DJE Gold & Ressourcen (LU0159550077) bemerkbar mache.

Die aktuelle Rally hat nach Einschätzung von DJE durchaus strukturelle Ursachen, „gerade im Kontext mit der US-Währung, die zuletzt ihrem Charakter als Krisenwährung nicht mehr in der historisch gewohnten Form gerecht werden konnte“. Ein weiterer Treiber seien die Zentralbankkäufe. „Kurzfristig sind die Edelmetalle zwar bereits deutlich gestiegen, mittel- und langfristig gibt es jedoch zahlreiche strukturelle Faktoren, die weiter für eine Beimischung der Anlagelasse sprechen“, so das Fazit von Fondsmanager Rehmann.

Gold bleibt als sicherer Hafen besonders gefragt

Ähnlich die Einschätzung der Investmentexperten des Fondsanbieters EB – Sustainable Investment Management (EB-SIM): Der aktuelle Goldpreis werde vor allem durch geopolitische Risiken, Erwartungen an sinkende US-Zinsen sowie einer anhaltend starken Nachfrage von Zentralbanken und Investoren – insbesondere aus China – beeinflusst. „Diese Faktoren sorgen dafür, dass Gold als sicherer Hafen besonders gefragt bleibt, vor allem in Zeiten wirtschaftlicher, politischer oder finanzieller Unsicherheit. Wir sehen derzeit keine Anhaltspunkte für eine deutliche Umkehr dieser Entwicklung“, so das Unternehmen.

Gold könne gezielt eingesetzt werden, um Portfolios breiter zu streuen. Obwohl die langfristige Renditeerwartung von etwa 3,3 Prozent pro Jahr moderat sei, helfe Gold durch seine meist geringe oder negative Korrelation zu anderen Anlageklassen, dass Risiko zu verringern und das Gesamtportfolio stabiler zu machen. „Das gilt insbesondere in volatilen Marktphasen. Entsprechend bleibt Gold ein zentraler Baustein unseres diversifizierten Portfolios und unserer langfristigen Kapitalmarktstrategie.“ Daher spiele Gold in dem flexiblem Multi-Asset-Fonds des Hauses, dem EB Multi-Asset Opportunities (DE000A407MJ3), auch weiterhin eine strategisch wichtige Rolle.

Langfristige Anleger sollten Positionen in Edelmetall halten

Deutlicher fallen die Empfehlungen der Vermögensverwalter aus: „Wer langfristig denkt, bleibt bei einer vollständigen Positionierung in Edelmetallen, insbesondere, was physisches Gold und Silber betrifft“, sagt Roland Schmack, zertifizierter Finanzplaner und Geschäftsführer von Meine Werte aus München. Der Grund: Die treibenden Faktoren wie Inflationsgefahr, Währungsunsicherheit und geopolitische Krisen, die für einen dauerhaften Risikoschutz sprechen, werden sich – nach Einschätzung von Schmack – absehbar kaum wesentlich ändern. Konkreter: „Fünf bis zehn Prozent eines gut strukturierten Portfolios sollten daher mindestens in Edelmetallen investiert sein.“

Erst bei klaren Signalen einer Abschwächung, darunter steigende Realzinsen oder einer Stabilisierung des US-Dollars, empfiehlt er einen Teilverkauf. Wer sein Depot noch aufbauen oder ausbauen wolle, sollte eher selektiv und an schwächeren Tagen oder aber mittels eines Sparplanes zukaufen. „Denn taktisch, also kurzfristig betrachtet, sind Gold und Silber aktuell überkauft, sodass eine zwischenzeitliche Korrektur eine gesunde Entwicklung fördern würde“, meint der Vermögensverwalter.

Die Nachfrage nach Gold sei in den vergangenen Monaten weiter gestiegen, bestätigt Schmacke. Bei Silber sei die Lage differenzierter: „Wer schon Gold hat, mischt inzwischen aber auch Silber und manchmal sogar Platin bei. Gold bleibt aber das bevorzugte Edelmetall Nummer eins.“ Die Rally der Edelmetalle sei zum großen Teil von strukturellen Faktoren getrieben, Zeichen einer Überhitzung seien aber spürbar. Gerade bei Silber mahnt Schmacke zur Vorsicht. Der Goldpreisanstieg sei dagegen nachhaltiger. Zwar sei eine kurzfristige übertriebene Spekulation möglich, „langfristig verleihen die fundamental treibenden Faktoren der Rally aber eine solide Basis“.

Hohes Tempo des Preisanstiegs spricht nicht automatisch für eine Übertreibung

David Bienbeck, Vorstand der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung, hält den Anstieg des Goldpreises dagegen für begründbar und berechtigt: „Nur weil das Tempo des Preisanstiegs viele überrascht hat, ist das Ausmaß nicht automatisch eine Übertreibung“. Insbesondere das Ungleichgewicht zwischen den Schulden der Industrieländer gemessen an deren Wirtschaftsleistung lasse eine solidere Haushaltspolitik sehr unwahrscheinlich erscheinen. Bienbeck: „Insbesondere Gold als nicht beliebig vermehrbares Asset und Krisenwährung der letzten Instanz sollte vor diesem Hintergrund mittel- und langfristig weiteren Auftrieb erfahren.“

Für Anleger mit rein taktischem Kalkül könnten erste Gewinnmitnahmen auf diesem Niveau Sinn ergeben. An Gold festzuhalten, empfiehlt Bienbeck insbesondere Anlegern „mit strategischer Weitsicht“ – immerhin sei der Preis aus gutem Grund gestiegen und die globale Gemengelage spreche eher für anhaltenden Nachfrageüberhang. Zwar sei das Interesse an Gold bei Investoren gestiegen, dennoch seien viele noch nicht so positioniert, dass man aus professioneller Sicht von einer vernünftigen Gold-Allokation sprechen könne.

Gold als Basisinvestment für ein breit diversifiziertes Portfolio

Die enorme Rally habe bei seinen Kunden keine Euphorie ausgelöst, sagt Michael Wittek, Leiter Portfoliomanagement bei Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung & Family Office. Vielmehr hätten sich viele Anleger gefragt, ob sie nun verkaufen sollen. Witteks Antwort: „Im Rahmen unserer Marktstrategien stehen wir beim Gold klar auf Halten. Wir sehen Gold als Basisinvestment für ein breit diversifiziertes Portfolio an.“

Da der Goldpreis mit zunehmender Weltverschuldung steige, sei von einem weiteren Anstieg auszugehen. Zusätzliche Treiber seien geopolitische Unsicherheiten, hohe Volatilität am Aktienmarkt, die verstärkte Abwertung des US-Dollars sowie die Goldkäufe der Zentralbanken.

Jürgen Husel, Edelmetallspezialist und Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung Das Wertehaus aus München, stuft die aktuelle Entwicklung beim Gold als „kurzfristige Übertreibung in einem längerfristigen Aufwärtstrend“ ein. In diesem Umfeld reduziere er Positionen in Edelmetallen sowie auch im Minensektor.

Die Goldreserven der Zentralbanken hätten die Währungsreserven in US-Dollar im Laufe dieses Jahres überholt. „Man sollte jedoch den US-Dollar nicht unterschätzen, da sich gerade eine Bodenbildung abzeichnet und die Möglichkeit eines stärkeren Dollar schafft“, so die Einschätzung von Müller.

Gewinnmitnahmen ab einem Goldpreis von 4.400 US-Dollar

Jörg Rahn vom Vermögensverwalter 3D Invest sieht die Marke für Gewinnmitnahmen noch nicht ganz erreicht: Damit könnten Anleger bei einem Goldpreis von 4.400 US-Dollar je Unze beginnen, so der Anlageexperte: „Wir sind aktuell spürbar übergewichtet in Edelmetallen nahe der maximal vorgesehenen Quote. Ganz kurzfristig lassen wir die Rally laufen.“ Die Nachfrage der Kunden sei nicht gestiegen. Im Gegenteil habe es einzelne Verkäufe von Goldpositionen gegeben.

Die Hausse sei in erster Linie eine strukturelle Neubewertung im Nachgang des Ukraine-Kriegs und dem Einfrieren von Devisenvermögen Russlands. „Gold wird für Staaten mehr und mehr zu einem strategischen Asset in einer zunehmend konfrontativen Geopolitik“, so Rahn. Die Nachfrage von Zentralbanken werde dynamisch zunehmen. Gleichzeitig könne die Produktion nicht kurzfristig hochgefahren werden, so die Einschätzung des Vermögensverwalters: „Aktuell befinden wir uns in einer Blasenbildung, die aber möglicherweise erst am Anfang steht, sodass noch große Gewinne erzielt werden können.“

Optimistisch blickt Andreas Marcinkowski, Portfoliomanager bei Amundi Deutschland, auf die Zukunft von Gold: „Seit Mitte 2024 sind wir für die von uns am Investment Hub in München gemanagten Multi-Asset-Portfolios in denen Edelmetall enthalten sind vor allem in Gold übergewichtet und haben diese Übergewichtung nach der Korrektur im November 2024 nochmals ausgebaut. Da wir die grundlegenden Treiber der Rally als unverändert positiv betrachten, planen wir derzeit keine Reduzierung dieser Goldpositionen.“

Allerdings sei eine Korrektur nie auszuschließen, weshalb man „eine disziplinierte Stopp-Loss-Politik“ für Goldinvestments verfolge, welche bei einer stärkeren Korrektur des Goldpreises greifen und die Gewinne seit Aufbau der Position „zum Großteil absichern würde“.

Fazit: Profis empfehlen Positionen zu halten – trotz der Rekordpreise

Trotz neuer Rekordpreise bei Gold und Silber raten Investmentprofis mehrheitlich zum Halten der Edelmetallpositionen. Der Konsens: Gold bleibt als Absicherung und Portfoliodiversifikation unverzichtbar, auch wenn taktische Teilverkäufe bei überkauften Märkten sinnvoll sein können.