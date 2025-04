Trump vs. Powell: Goldpreis-Explosion – Rally oder Warnsignal?

Der Goldpreis hat am 22. April 2025 einen historischen Meilenstein erreicht: Erstmals in der Geschichte überschritt der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) die Marke von 3.500 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verzeichnet Gold damit einen beeindruckenden Zuwachs von über 25 Prozent. Allerdings zeigt sich bereits, wie volatil der Markt derzeit reagiert: Aktuell ist der Preis wieder auf etwa 3.300 US...

Powell will hingegen die Zinsen wegen Inflationsrisiken nach Trumps umfassenden Zollerhöhungen vorerst nicht senken. Denn obwohl Trump behauptet, es gäbe so gut wie keine Inflation, stiegen die US-Verbraucherpreise im März im Jahresvergleich um 2,4 Prozent. Experten befürchten zudem einen weiteren Inflationsschub, falls Unternehmen die höheren Kosten durch Trumps Zölle an die Verbraucher weitergeben.

Der Goldpreis hat am 22. April 2025 einen historischen Meilenstein erreicht: Erstmals in der Geschichte überschritt der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) die Marke von 3.500 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verzeichnet Gold damit einen beeindruckenden Zuwachs von über 25 Prozent. Allerdings zeigt sich bereits, wie volatil der Markt derzeit reagiert: Aktuell ist der Preis wieder auf etwa 3.300 US-Dollar zurückgegangen – ein deutlicher Rücksetzer, der die Nervosität der Märkte widerspiegelt.

Auch Kerstin Hottner, Head of Commodities bei Vontobel, bestätigt, dass die traditionellen Faktoren nicht mehr die Haupttreiber des Goldpreises sind: „Traditionelle Faktoren, die einst den Goldpreis beeinflusst haben, wie die US-Inflation und die Zinssätze, sind nicht mehr die Haupttreiber. Stattdessen heizen die Unsicherheit über die Zölle und die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum, kombiniert mit der Marktreaktion auf die Kritik an der Fed, die Nachfrage nach sicheren Anlagen an.“

Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest Asset Management, erkennt sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Faktoren hinter der Goldrally: „Konjunkturell erleben wir derzeit eine Welt voller Unsicherheiten. Unser bisheriges globales Handelssystem wird durch Trumps erratische Zollpolitik stark infrage gestellt. Hinzu kommen geopolitische Instabilitäten in der Ukraine und im Nahen Osten . Diese Unsicherheiten treiben Menschen vermehrt in sichere Häfen wie Gold.“

Zentralbanken treiben Goldpreis

Die Zentralbanken spielen eine zentrale Rolle beim Goldpreisanstieg. Nach Angaben des World Gold Council stiegen die Goldkäufe der Zentralbanken seit 2022 explosionsartig auf über 1.000 Tonnen pro Jahr – mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt zwischen 2010 und 2021.

Diese Entwicklung spiegelt ein zunehmendes Misstrauen gegenüber dem US-Dollar wider, dessen Anteil an den Reserven der Zentralbanken laut IWF von 65 Prozent im Jahr 2016 auf 57 Prozent im Jahr 2024 sank. Zuletzt bestätigte die People's Bank of China, dass sie ihre Goldreserven im vergangenen Monat aufstockte.

Louvet erläutert diesen strukturellen Wandel: „Traditionell wurde der Goldpreis hauptsächlich von westlichen Käufern und Investoren festgelegt. Heute kommen immer mehr Investoren aus Asien hinzu, besonders aus China. Diese begannen nach dem Einfrieren russischer Vermögenswerte zu hinterfragen, ob der US-Dollar wirklich eine sichere Anlage ist. Diese Entwicklung wird momentan noch weiter verstärkt und spiegelt sich auch im gefallenen US-Dollar wider.“

Kommt eine Bitcoin-Rally?

Während Gold neue Rekorde aufstellt, verhält sich Bitcoin mit aktuell 88.000 US-Dollar vergleichsweise verhalten – rund 22 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch von knapp 108.000 Dollar. Dieser Vergleich zwischen Gold und dem oft als digitales Gold bezeichneten Bitcoin wirft interessante Fragen auf.

Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef des Brokers XTB, ordnet Bitcoin in eine Reifungsphase ein: „Bitcoin scheint vielen eher als Vermögenswert in der 'Adoleszenz' zu gelten, als ein Asset, das sich noch in seiner Reifungsphase befindet. In der langfristigen Perspektive jedoch könnte sich das ändern.“

„Eigentlich spielen die Inflationsrisiken und Turbulenzen an den Märkten der Kryptowährung in die Karten. Denn ähnlich wie Gold ist die Angebotsmenge begrenzt, es existieren maximal 21 Millionen Bitcoin. Gleichzeitig ist Bitcoin dezentral, anders als beim US-Dollar hat die Zentralbank keinen Einfluss auf die Menge der zirkulierenden Bitcoin“, erklärt Chrzanowski.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt laut Chrzanowski, dass „Bitcoin häufig rund 100 Tage nach Beginn einer Goldrally ebenfalls zulegt.“ Für Anleger könnten daher sowohl Gold als auch Bitcoin wichtige Säulen im Portfolio darstellen – „Gold als traditioneller sicherer Hafen und Bitcoin als aufstrebender Wertspeicher mit wachsender geopolitischer Relevanz.“

Silber als Rohstoff-Alternative

Experten erkennen auch bei Silber erhebliches Potenzial. Cornel Bruhin, Portfoliomanager im Team Emerging Markets/Corporate Debt bei Main First, weist auf das Verhältnis von Gold zu Silber hin, das derzeit bei 89 liegt – ein historisch hoher Wert. „Es ist wichtig zu wissen, dass bei jeder Goldhausse das Verhältnis von Gold zu Silber beim Höchststand zwischen 15 und 45 lag. Teilt man den Goldpreis durch den Silberpreis, handelt der Markt derzeit bei 89. Dieses Verhältnis zeigt, dass wir uns nicht einmal annähernd in der Nähe eines Höchstpunktes befinden können.“

Bruhin betont: „Historisch ist Silber ein Spätzünder und steigt zum Ende des Zyklus stärker als Gold.“ Zudem verknappen sich die Silbervorräte zunehmend: „Zwar enthält die Erdkruste achtmal mehr Silber als Gold, dennoch reicht die Silberproduktion nicht aus, um den Bedarf von Industrie und Anlegern zu decken. Rund ein Viertel des Silbers wird aktuell in Solarpaneele verbaut. Die Nachfrage steigt, denn Silber kommt in immer mehr Produktionen zum Einsatz: So hat Samsung im vergangenen Jahr eine neue Batterie auf Silberbasis vorgestellt.“

„Die Goldrallye ist noch nicht am Ende“, unterstreicht Bruhin. „Historisch betrachtet hat eine Goldrallye im Durchschnitt acht Jahre gedauert. Definieren wir den Start des aktuellen Goldbooms rekapitulierend im März 2020, bedeutet das, dass sich die Marktrallye noch in der Frühphase befindet. Ein Indiz dafür ist, dass verschiedene Rohstoffe noch nicht stark partizipiert haben. Anhand der Geschichte ist zu erwarten, dass sich das noch ändert. Aktuell hat der Silberpreis noch nicht einmal das Niveau von 1980 erreicht.“

Ausblick: Wohin entwickelt sich der Goldpreis?

Die aktuellen Kurssteigerungen des Goldpreises übertreffen alle Erwartungen. „Zu Jahresbeginn haben wir prognostiziert, dass die 3.000-Dollar-Marke überschritten wird und wir in der Region um 3.100 Dollar pro Unze landen könnten. Aktuell liegt der Goldpreis sogar schon bei 3.500 US-Dollar. Das ist bereits die 28. Bestmarke in diesem Jahr – ein Anstieg um 33 Prozent!“, berichtet Benjamin Louvet.

Der aktuelle Rückgang auf 3.300 US-Dollar spiegelt allerdings auch die hohe Volatilität wider. Diese Preiskorrektur könnte mit der jüngsten Ankündigung von US-Präsident Trump zusammenhängen, dass die 145-prozentigen Zölle auf chinesische Importe deutlich sinken werden, obwohl formelle Handelsverhandlungen zwischen den USA und China noch nicht begonnen haben. Eine Entspannung im Handelskonflikt könnte die Nachfrage nach sicheren Häfen vorübergehend dämpfen.

Trotz dieser Schwankungen prognostiziert Kerstin Hottner, Head of Commodities bei Vontobel, weiterhin steigende Preise: „Wenn die Nachfrage nach sicheren Anlagen in den kommenden Monaten stark bleibt, könnte Gold bis Mitte des Jahres, wenn nicht sogar früher, die Schwelle von 3.700 US-Dollar überschreiten.“

Auch Louvet sieht die Unsicherheit als maßgeblichen Faktor für die Kursentwicklung: „Der Druck, den US-Präsident Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt, und die damit verbundene Sorge der Finanzmärkte, dass die Fed möglicherweise ihre Unabhängigkeit verlieren könnte, hat den Goldpreis noch einmal auf einen neuen Höchstwert steigen lassen. Hinzu kommen die Unsicherheiten in der Ukraine, Taiwan, die zukünftigen Zölle sowie eine mögliche Rezession in den USA.“

Als möglicher Dämpfer könnte jedoch die nachlassende Schmucknachfrage wirken. Das Nachfragevolumen des Schmuckmarktes überstieg das der Zentralbanken im Jahr 2024 um etwa das Doppelte und stellt damit einen wichtigen Treiber dar. Bei hohen Preisen kaufen Verbraucher in der Regel aber weniger Goldschmuck.

Alexis Bienvenu, Fondsmanager bei LFDE, zieht historische Parallelen: Höhenflüge des Edelmetalls kündigen in der Vergangenheit stets starke finanzielle Turbulenzen an oder begleiten diese – sei es die Inflation der 1970er Jahre, die große Rezession nach 2008 oder die europäische Währungskrise.

Was bedeutet der aktuelle Goldpreisanstieg also für die Zukunft? Bienvenu sieht als wahrscheinlichstes Szenario „ein zunehmendes Misstrauen gegenüber dem Dollar mit nur schwer abschätzbaren Konsequenzen, von dem alternative Währungen wie Gold profitieren würden.“

„Unserer Meinung nach könnte all dies den Goldpreis bis zum Jahresende noch weiter steigen lassen“, fasst Louvet zusammen. „Es ist allerdings schwierig zu sagen, wo Gold genau stehen wird. Sicher ist aber, dass das Risiko eindeutig asymmetrisch ist. Es gibt noch viel Spielraum nach oben, da weder der kommerzielle Verbrauch noch die ETF-Bestände am Limit sind.“