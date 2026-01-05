Besonders Gold, aber mittlerweile auch Bitcoin und Silber gelten als „sichere Häfen“ abseits der üblichen Assetklassen. Dieser Fonds kombiniert die drei Werte.

Themen, die an den Finanzmärkten vergangenes Jahr omnipräsent waren, sind sicherlich Gold und Silber. Nach einem fulminanten Kursanstieg des Gold- und Silberpreises konnten nun auch die Minenaktien stark performen. Ein anderes Thema, das immer wieder die Schlagzeilen bestimmt, sind Kryptowährungen, und hier insbesondere Bitcoin.

Besonders Gold, aber mittlerweile auch Bitcoin und Silber gelten unter anderem als sichere Häfen, in denen man einen Teil seines Vermögens abseits der üblichen Assetklassen wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffen investieren kann. Ziel ist nicht nur Schutz vor Inflation und Verwerfungen an den Finanzmärkten, auch die niedrige Korrelation gegenüber den üblichen Anlageklassen wird immer wieder als vorteilhaft genannt.

Das Beste aus drei Welten

Was liegt in diesem Zusammenhang näher, als Gold, Silber und Bitcoin in einem Portfolio zu mischen? Das dachten sich wohl auch die Verantwortlichen von Incrementum und lancierten am 12. März 2021 den Incrementum Crypto Gold Fund (ISIN: LI1100044299).

„Unser Interesse an Bitcoin wurde durch unsere Nähe zu Gold bereits früh geweckt. Schon 2015 haben wir im ,In Gold We Trust Report' erstmals über Bitcoin geschrieben. In den Jahren darauf faszinierte uns die Idee, Gold und Bitcoin – mit all ihren Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschieden – in einem Produkt zu vereinen“, erinnert sich Ronald Stöferle. 2019 sei es erstmals möglich gewesen, einen regulierten Fonds mit Bitcoin-Beimischung aufzulegen. Wenig später, im Februar 2020, entstand der Incrementum Digital & Physical Gold Fund (AIF), und ein Jahr darauf folgte der Incrementum Crypto Gold Fund (Ucits). Mark Valek ist hauptverantwortlich für die Umsetzung beider Fonds. Die Auswahl der Minenaktien liegt federführend bei Stöferle.

Korrelationen

Korrelationen befürchten die Fondsmanager nicht. Historisch gesehen seien Gold und Bitcoin weitgehend unkorreliert. Es gege Phasen, in denen Bitcoin durch Adaptionsschübe stark steigt, und andere, in denen Gold klar outperformt, so Stöferle. „Gold verfügt aufgrund seiner Schmucknachfrage und seiner enormen Marktgröße über eine stabilere Käuferbasis, weshalb extreme Rückschläge wie bei Bitcoin unwahrscheinlich sind. Wir erwarten daher auch künftig keinen Gleichlauf, sondern eher sich abwechselnde Zyklen.“

Die geringe Korrelation sei einer der wesentlichen Vorteile der kombinierten Strategie, da sie es ermöglicht, die risikoadjustierte Performance des Fonds gegenüber den Einzelinvestments deutlich zu verbessern.

Bitcoin hat in der Vergangenheit allerdings oft korrigiert, wenn auch Tech-Werte gefallen sind. Besteht hier weiterhin eine solche Korrelation? Das werde maßgeblich davon abhängen, wie Bitcoin künftig wahrgenommen wird, ist sich Stöferle sicher. „Die Korrelation von Bitcoin zu anderen Assetklassen schwankte im historischen Verlauf erheblich. Grundsätzlich ist es in Marktstressphasen nicht ungewöhnlich, dass viele Assets gleichzeitig fallen – das galt beispielsweise 2020 für Bitcoin ebenso wie für Gold.“ Derzeit gelte Bitcoin noch überwiegend als „Risk-on-Asset“.

Mit zunehmender Institutionalisierung, wachsender Marktgröße und einer Verschiebung hin zum Store of Value erwarten sie jedoch, dass Bitcoin ein eigenständiges Verhalten entwickelt, das sich stärker von klassischen Tech-Werten löst.

Die Umsetzung

Für die Umsetzung im Portfolio werden Edelmetallkonten, ETCs, Gold- und Silberminenaktien sowie Optionen herangezogen. Die strategische Asset-Allokation lautet ein Drittel Gold, ein Drittel Silber und ein Drittel Kryptowährungen. Diese Assetklassen werden innerhalb bestimmter Bandbreiten aktiv gewichtet. Konkret: Für alle drei Bausteine gilt eine Mindestquote von 20 Prozent und eine Maximal-Gewichtung in Höhe von 40 Prozent. Sobald eine Quote gerissen wird, erfolgt ein Rebalancing auf 32 Prozent je Assetklasse.

Die Sub-Assetklassen

Die Bandbreiten sind also klar – doch wonach richtet sich die Aufteilung innerhalb der drei Assetklassen? Konkreter: Wonach entscheiden die Manager, wie viel in Minenaktien beziehungsweise ETCs allokiert wird? Welche Kryptowährungen stehen zur Auswahl und nach welchen Kriterien werden sie allokiert?

Die Zielallokation im Incrementum Crypto Gold Fund betrage 32 Prozent Gold, 32 Prozent Silber, 32 Prozent Krypto und 4 Prozent Cash. Innerhalb der Segmente investieren sie nach eigener Aussage jeweils zur Hälfte direkt in das Metall beziehungsweise in Bitcoin und zur Hälfte in entsprechende Aktien wie zum Beispiel in Goldminen, Bitcoin-Miner oder Treasury-Unternehmen wie Micro Strategy.

„Nach einer Anfangsphase mit Altcoin-Exposure haben wir dieses seit Anfang 2024 konsequent reduziert und setzen heute ausschließlich auf Bitcoin als digitalen Wertspeicher mit der größten institutionellen Akzeptanz. Bitcoin war jedoch schon von Beginn an unsere wichtigste Krypto-Position im Fonds“, ergänzt Stöferle.

Wachablösung von Gold?

Könnte Bitcoin oder eine andere Kryptowährung in Zukunft Gold als „sicheren Hafen“ ablösen, oder werden beide eher nebeneinander existieren – mit ihren jeweiligen Charaktereigenschaften?

„Wir gehen von einer klaren Koexistenz von Gold und Bitcoin aus. Beide fungieren als unabhängige Store-of-Value-Assets, unterscheiden sich jedoch in Historie, Marktstruktur und Akzeptanz. Gold genießt weiterhin den Vorteil institutioneller Verankerung, während Bitcoin seine Krisenfestigkeit über längere Zeiträume erst noch unter Beweis stellen muss“, ist sich Stöferle sicher.

Der Portfoliomix

Investments in Gold, Silber und Bitcoin bieten jeweils unterschiedliche Vorteile, die auf die spezifischen Eigenschaften der Anlageklassen zurückzuführen sind. Gold und mit Abstrichen Silber gelten als Krisenwährungen. Gerade Gold hat sich über Jahrhunderte als stabiler Wertspeicher erwiesen, insbesondere in politischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten.

Die industrielle Nachfrage nach Silber ist hoch und wächst beständig, besonders durch Zukunftstechnologien wie Elektronik, Solarenergie oder Medizintechnik, wodurch langfristig großes Potenzial für Preissteigerungen entsteht. Silber sorgt, wie auch Gold, für Diversifikation im Portfolio, da es eigene Preisdynamiken und eine geringe Korrelation zu Aktien oder Anleihen aufweist. Durch diese Eigenschaft trägt es zu einem robusteren Gesamtportfolio bei.

Bitcoin ist dezentral und wird nicht von Staaten oder Unternehmen kontrolliert; das erhöht die Unabhängigkeit vom traditionellen Finanzsystem. Bitcoin kann vor Inflation schützen, da das Angebot auf 21 Millionen Coins begrenzt ist und somit einen natürlichen Wertschutz bietet. Die langfristige Wertentwicklung von Bitcoin war in den letzten Jahren außergewöhnlich stark, was zu attraktiven Renditechancen und wachsender Akzeptanz geführt hat.

Aktuelle Anpassung der Strategie

Im November vergangenen Jahres wurde die Strategie des Incrementum Crypto Gold Fund allerdings noch einem angepasst. Der Grund: Die Entwicklungen rund um Strategy Inc. – die Allokation der Bitcoin-Treasury-Aktien wurde daraufhin deutlich defensiver ausgerichtet.

„Konkret erfolgte dies durch den Austausch der Common Stocks von Strategy Inc. gegen deren Preferred Stocks, die eine wesentlich geringere Volatilität und eine höhere Seniorität aufweisen“, erläutert Mark Valek. „Seit 2025 emittiert MSTR Preferred Stocks, die Dividenden von rund 10 Prozent zahlen und sich in der Kapitalstruktur über den Common Shares befinden. Die faktische Priorisierung ergibt sich chronologisch durch unterschiedliche Fälligkeiten und Put Dates. Durch den Tausch der Common Stocks in Preferred Stocks im Bereich der Bitcoin-Aktien konnte die jüngste Bitcoin-Korrektur im Incrementum Crypto Gold Fund bislang deutlich abgefedert werden.“