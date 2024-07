7 Prozent auf einen Schlag DZ Bank vergoldet Musterportfolio

Das assetklassenübergreifende Musterportfolio des DZ Research konnte seit Jahresbeginn sieben Prozent zulegen. Dabei basiert der Wertzuwachs beinahe ausschließlich auf der Kursentwicklung der Aktienengagements. Vonseiten der festverzinslichen Wertpapiere kam aufgrund eines anhaltend hohen und teils steigenden Renditeniveaus an den internationalen Rentenmärkten hingegen ein weitgehend neutraler Beitrag.

Neben Aktien, aber bislang außerhalb unseres Musterportfolios, hat der Goldpreis aufgrund eines deutlichen Anstiegs zuletzt Aufmerksamkeit erfahren. Nun rechnen wir zwar auf kurze Sicht nicht mit einem weiteren Höhenflug des gelben Edelmetalls. Aus Gründen der Diversifikation und der Absicherung nehmen wir dennoch einen Goldanteil von sieben Prozent in unser Musterportfolio zulasten der Liquiditätsreserve auf.

Bis Jahresende rechnen wir damit, dass unser Musterportfolio an die positive Entwicklung des ersten Halbjahres anknüpfen kann. Dabei sollten nicht nur die Aktienengagements (erneut) einen positiven Beitrag leisten. Vielmehr gehen wir davon aus, dass die Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere von einem – im Zuge einer weniger restriktiven Ausrichtung der globalen Geldpolitik – sinkenden Renditeniveau profitieren werden.

Positive Entwicklung der Aktienmärkte machte sich in H1 2024 bemerkbar

Sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks zeigten sich die großen Aktienindizes von ihrer starken Seite. Hervorzuheben ist hierbei der US-Technologieindex Nasdaq. Um über 20 Prozent ging es für ihn nach oben, womit er sowohl den S&P 500 (+17 Prozent) als auch die europäischen Indizes Euro Stoxx 50 und Dax (+10 Prozent) in den Schatten stellte. Es sind vor allem zwei Treiber, die den Aktienkursen in den vergangenen Monaten Auftrieb gegeben haben. Zum einen gelang es der Mehrheit der Unternehmen in den großen Indizes im ersten Quartal einmal mehr, die Gewinnschätzungen der Analysten klar zu übertreffen (auch die Berichtssaison für das zweite Quartal in den USA ist gut angelaufen).

Zum anderen hält das Thema Künstliche Intelligenz die Aktienmärkte weiter in Atem. Unseres Erachtens steckt dieser Megatrend noch in den Kinderschuhen und hat das Potenzial, ganze Branchen nachhaltig zu verändern. Er verspricht Effizienzsteigerungen, geringere Kosten und eine bessere Entscheidungsfindung. Zwar profitieren hiervon zunächst vorrangig die Aktienkurse der Unternehmen aus der Tech-Branche. Früher oder später sollten sich die positiven Auswirkungen aber auch in der breiten Unternehmenslandschaft niederschlagen. Kursierende Befürchtungen hinsichtlich eines zeitnah bevorstehenden und nachhaltigen Kurseinbruchs von Tech-Aktien in den USA und Europa teilen wir folglich nicht, wenngleich vorübergehende Rückschläge immer wieder möglich sind.

Einen solchen (moderaten) Rückschlag mussten zuletzt europäische Aktien vor dem Hintergrund der politischen Spannungen in Frankreich hinnehmen. Die von Präsident Macron Anfang Juni unerwartet ausgerufene Parlamentswahl hat unter Investoren zwar die Sorgen um die Bonität des Landes sowie eine abnehmende Reformbereitschaft ansteigen lassen. Nachdem die finale Entscheidung nun gefallen ist, hat sich die Lage allerdings wieder entspannt, und das obwohl ein Bündnis links der Mitte die meisten Stimmen geholt hat und eine Pattsituation zwischen den politischen Lagern droht. Offenbar scheint eine Absage an eine (absolute) rechte Mehrheit im Parlament zu genügen, um den Fokus der Marktteilnehmer wieder auf erfreulichere Meldungen und Entwicklungen zu richten.

Renditen halten sich unerwartet lange auf hohem Niveau – zumindest noch

Verglichen mit den Aktienmärkten hatten festverzinsliche Wertpapiere in den vergangenen Monaten einen schweren Stand. Galten an den Geldmärkten in den USA und im Euroraum Ende 2023 noch mehr als sechs Leitzinssenkungen bis Dezember dieses Jahres als ausgemachte Sache, sind es mittlerweile höchstens noch zwei bis drei Schritte nach unten. An den Rentenmärkten machte sich dieser Sinneswandel in Form anhaltend hoher und teils steigender Renditen bemerkbar. Rentierten US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit Ende 2023 noch bei rund 3,9 Prozent, waren es zuletzt über 4,3 Prozent. Zwischenzeitlich lag das Renditeniveau sogar bei etwa 4,7 Prozent. Bei zehnjährigen Bundesanleihen kletterte die Rendite ausgehend von rund 2,0 Prozent auf momentan etwa 2,6 Prozent.

Spuren im Portfolio hinterlassen hat diese Entwicklung insbesondere bei unserem Engagement in langfristige US-Staatsanleihen. Der entsprechende Index gab auf US-Dollar-Basis gut vier Prozent nach. Aufgrund einer moderaten Euro-Dollar-Abwertung seit Jahresbeginn fiel das Minus wechselkursbereinigt mit rund zwei Prozent etwas geringer aus. Von einem positiven Wechselkurseffekt konnten die Eurodenominierten Investitionen im Musterportfolio zwar nicht profitieren. Allerdings genügten sowohl bei den Unternehmensanleihen mit Investment Grade als auch bei Hochzinsanleihen die finanziellen Rückflüsse, um Kursrückgänge zu kompensieren. Unter dem Strich verbleibt eine leicht positive Entwicklung der zugehörigen Indizes zwischen knapp ein Prozent und gut zwei Prozent.

Outperformer Gold: Von Anfang März bis Mitte April dynamisch gen Norden

Während die Performance festverzinslicher Wertpapiere in den vergangenen Monaten demnach eher überschaubar daherkam, sorgte die Entwicklung des Goldpreises für deutlich mehr Aufsehen. Notierte dieser noch im Februar dieses Jahres zeitweise unter 2.000 US-Dollar, hat er sich inzwischen oberhalb der Marke von 2.300 US-Dollar etabliert und liegt aktuell rund 16 Prozent über dem Jahresausgangsniveau. Insbesondere im Zeitraum von Anfang März bis Mitte April zeigte das gelbe Edelmetall eine dynamische Aufwärtsbewegung. Darüber hinaus weist der Goldpreis auch in der langfristigen Betrachtung eine beeindruckende Rendite auf. Rund neun Prozent pro Jahr ging es im Durchschnitt in den vergangenen 20 Jahren bergauf.

Quelle: Bloomberg, DZ BANK

Die Rendite der letzten Monate und der vergangenen Jahre kann sich damit zwar sehen lassen, sie ist aber nicht unser Hauptmotiv für die Hereinnahme des gelben Edelmetalls in unser Musterportfolio. Vielmehr setzen wir darauf, dass das Risikoprofil unseres Portfolios ausgewogener wird, hat sich doch der Aktienanteil zuletzt mit Blick auf die gute Performance der Aktienindizes bzw. -titel leicht auf über 50 Prozent erhöht. Gold kann (wie die folgenden Grafiken zeigen) insofern als Absicherung dienen, als sowohl in US-Dollar als auch in Euro keine ausgeprägte Korrelation mit der Aktienmarkt- oder der Zinsentwicklung erkennbar ist.

Ein Erklärungsansatz für diese Beobachtung basiert auf strukturellen Faktoren, wobei die anhaltenden Käufe der internationalen Zentralbanken hier eine Rolle spielen dürften. Insbesondere Notenbanken aus Schwellenländern, darunter China, Indien und Brasilien, sind am Goldmarkt aktiv, strukturieren sie doch offenbar ihre Währungsreserven zulasten von US-Dollar, Euro & Co. um.

Quelle: Bloomberg, DZ BANK

Positive Wertentwicklung des Musterportfolios bis Jahresende zu erwarten

Unserer Goldpreisprognose von 2.300 US-Dollar auf Sicht von sechs Monaten folgend dürfte das neue Engagement zwar lediglich einen weitgehend neutralen Beitrag zur Renditeentwicklung des Musterportfolios bis Ende des Jahres leisten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich das Portfolio insgesamt seitwärts bewegen sollte. Vielmehr sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial – sowohl vonseiten der Engagements in Aktien als auch derjenigen in festverzinslichen Wertpapieren.

Insbesondere die unseres Erachtens für die nächsten Monate zu erwartende weniger restriktive Gangart der Zentralbanken weltweit in Kombination mit einem insgesamt nachlassenden Preisdruck dürfte dazu führen, dass sich das globale Renditeniveau nach unten orientiert. So rechnen wir im Euroraum mit zwei weiteren moderaten Zinssenkungen der EZB im Jahr 2024. Die US-Notenbank dürfte zum Jahresende hin die Leitzinswende einläuten und im Anschluss weitere umsichtige Zinssenkungen folgen lassen. Auch die Bank of England dürfte ihre geldpolitische Ausrichtung im Jahr 2024 lockern.

Diese Perspektiven stellen erfreuliche Rahmenbedingungen für festverzinsliche Wertpapiere dar. Unsere Position in langfristigen US-Staatsanleihen sollte sich hiervon positiv beeindrucken lassen. Hierfür sprechen neben den niedriger erwarteten US-Anleiherenditen auch ein sich unseres Erachtens wohl weiterhin seitwärts entwickelnder Euro-Dollar-Kurs sowie der verglichen mit dem Euroraum höhere Coupon der US-Staatsanleihen.

Die in Euro denominierten Anleihen aus dem High-Yield-Bereich in unserem Portfolio sollten sowohl von global rückläufigen Renditen als auch von einer robust wachsenden Weltwirtschaft profitieren. Zudem dürften sie insbesondere dann verstärkt nachgefragt werden, wenn politische Unwägbarkeiten eher im Hintergrund schwelen oder sogar nachhaltig vom Radar verschwinden und die Investorengemeinde wieder vermehrt die Jagd nach den Rendite-Pickups aufnimmt.

Zuversichtlicher Blick nach vorn

Was bedeutet der Renditeausblick nun für unsere Position in Aktientitel der europäischen Versicherer? Zwar dürfte die EZB ihren Zinssenkungspfad ausbauen, mit einem Renditeeinbruch am Kapitalmarkt rechnen wir aber nicht. Folglich kommt das im Vergleich zu den Vorjahren recht hohe Zinsniveau dieser Branche weiterhin zugute. So zeichnen viele europäische Versicherer noch Lebensversicherungspolicen mit einer Art garantierter Rendite für die Versicherungsnehmer.

Bei einem höheren Zinsniveau sind diese Garantien leichter zu erfüllen. Zudem verfügen die Versicherer in den Erneuerungsrunden über eine gute Preissetzungsmacht und können – wie die jüngste Berichtssaison wieder einmal gezeigt hat – ihre Gewinne und Dividenden steigern. Hinzu kommt, dass die Aktien der europäischen Versicherer unseres Erachtens insgesamt niedrig bewertet sind.

Mit Blick auf unsere fünfprozentige Position im europäischen Rohöl- und Gassektor lässt sich festhalten, dass durch sie im Umfeld der von uns noch leicht aufwärts gerichteten Prognose für den Ölpreis auf Jahressicht ein weiterer Stabilitätsanker im Portfolio enthalten ist. Der Brent-Rohölpreis dürfte zwar zunächst um die Marke von 85 US-Dollar seitwärts pendeln, auf Jahressicht sollten im Zuge einer sich weiter belebenden Weltwirtschaft Notierungen von 90 US-Dollar je Barrel nicht überraschen.

Ergänzt durch unsere zuversichtliche Sichtweise auf das Thema KI und die dadurch voraussichtlich robuste Entwicklung der im Nasdaq gelisteten Unternehmen sowie unsere Prognose von 19.500 Punkten für den Dax zum Ende des Jahres hin, dürfte das assetklassenübergreifende Musterportfolio in den nächsten Monaten an seine gute Performance des ersten Halbjahres anknüpfen können.

Über den Autor:

Sören Hettler ist Leiter in der Anlagestrategie und Privatkunden bei der DZ Bank Research.