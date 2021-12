Vermögensverwalter über Edelmetall Gold steht vor Comeback

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Thomas Buckard Foto: MPF Der „Schuldige“ ist schnell ausgemacht: Vor allem die Schmuckindustrie hat zuletzt deutlich weniger Gold nachgefragt, so das World Gold Council. Dabei geht es weniger um die Juweliere in den westlichen Industrieländern, die das Edelmetall zu filigranen Eheringen oder Ohrringen veredeln, sondern um die in den Schwellenländern, die das Edelmetall zum Beispiel zu massiven Armreifen verarbeiten. In Ländern wie Indien und China dient Gold nicht in erster Linie als Schmuck, sondern als Kapitalanlage – beispielsweise als Aussteuer für Frauen. Das zeigt sich unter...

Thomas Buckard

Foto: MPF

Der „Schuldige“ ist schnell ausgemacht: Vor allem die Schmuckindustrie hat zuletzt deutlich weniger Gold nachgefragt, so das World Gold Council. Dabei geht es weniger um die Juweliere in den westlichen Industrieländern, die das Edelmetall zu filigranen Eheringen oder Ohrringen veredeln, sondern um die in den Schwellenländern, die das Edelmetall zum Beispiel zu massiven Armreifen verarbeiten.

In Ländern wie Indien und China dient Gold nicht in erster Linie als Schmuck, sondern als Kapitalanlage – beispielsweise als Aussteuer für Frauen. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass sich dort die Kosten für die Verarbeitung beispielsweise zu Armreifen nur in etwa auf dem Niveau für die Prägung von Münzen und Barren bewegen. Entscheidend ist hier vor allem der Wert des verarbeiteten Edelmetalls. Beim Preis für Schmuck in den westlichen Industrieländern spielen die Kosten fürs Schmieden eine sehr viel größere und die Menge des Edelmetalls eine sehr viel geringere Rolle.

Außerdem sind zuletzt auch noch die ETFs unter dem Strich von der Käufer- auf die Verkäuferseite gewechselt. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens sind die Zinsen in den USA wieder gestiegen – 10-jährige US-Staatsanleihen rentieren mittlerweile wieder mit 1,6 Prozent. Das verteuert – wenn auch auf nach wie vor niedrigem Niveau – die Opportunitätskosten des dividenden- und zinslosen Golds.