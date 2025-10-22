Gold erlebt den größten Tagesverlust seit über einem Jahrzehnt. Minenaktien trifft es noch härter. Was steckt hinter dem dramatischen Einbruch?

Der Goldpreis erlebte am Dienstag seinen stärksten Rückgang seit über einem Jahrzehnt. Die Oktober-Futures fielen um 5,7 Prozent oder 248,70 US-Dollar auf 4.087,70 Dollar je Feinunze – der größte absolute Tagesverlust, der jemals verzeichnet wurde. Und der stärkste prozentuale Rückgang seit dem 20. Juni 2013, wie aus Daten von Dow Jones Market Data hervorgeht.

Als Hauptgründe für den massiven Preisverfall nennen Experten zwei Faktoren: Zum einen belastete ein allmählich erstarkender US-Dollar die Notierungen. Zum anderen setzte eine Welle von Gewinnmitnahmen ein.

Der Rückschlag trifft Anleger nach einer historischen Rally. Trotz des deutlichen Kursrückgangs liegt Gold im laufenden Jahr noch immer mit mehr als 55 Prozent im Plus. Auch andere Edelmetalle verzeichneten nennenswerte Verluste: Platin und Silber, die tendenziell volatiler als Gold handeln, fielen um 6,9 beziehungsweise 7,2 Prozent.

Warnsignale von Analysten

Die jüngste Entwicklung kommt nicht völlig überraschend. Analysten von Renaissance Macro Research hatten am Wochenende gewarnt: „Gold ist in eine Zone nicht nachhaltiger Kursgewinne eingetreten“, zitiert das US-Portal „Barron's“.

Die Bullenmarkt-Rallye habe es zunehmend schwierig gemacht, den richtigen Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen zu bestimmen. Die Experten prognostizierten, dass „traditionelle Trendfolge-Techniken wahrscheinlich zu langsam reagieren werden, um Kapital zu schützen, sobald die Umkehr einsetzt“.

Minenaktien im Sturzflug

Dramatisch fiel der Rückgang bei Goldproduzenten aus. Newmont, einer der weltgrößten Goldminenbetreiber, war am Dienstag mit einem Minus von 9 Prozent der schwächste Wert im S&P 500. Der Vaneck Gold Miners ETF, der die Branche abbildet, verlor 9,9 Prozent.

Die Volatilität der Minenaktien hat sich deutlich erhöht. Newmont verzeichnete innerhalb weniger Handelstage extreme Schwankungen: Nach einem Verlust von 7,6 Prozent am Freitag folgte ein Anstieg um 5 Prozent am Donnerstag, dann ein Plus von 4,5 Prozent am Montag – und schließlich der massive Rückschlag am Dienstag.

Traditionell galten Minenwerte in den vergangenen Jahre als stabile Investments. Die Beta-Werte von Newmont (0,36), Agnico Eagle Mines (0,46) und Barrick Mining (0,53) über die vergangenen fünf Jahre zeigten, dass diese Aktien etwa halb so volatil wie der Gesamtmarkt waren. Doch die beispiellose Goldpreisrally scheint diese Charakteristik verändert zu haben. Bergbauaktien reagieren mittlerweile auf Goldbewegungen ähnlich wie Krypto-Unternehmen auf Bitcoin-Schwankungen.

Hinzu kommt die Silberpreis-Komponente: Viele Goldproduzenten wie Newmont, Agnico Eagle und Coeur Mining fördern auch Silber – und dessen Preis ist im laufenden Jahr noch schneller gestiegen als Gold, was die Bewertungsfrage zusätzlich verkompliziert.