Gold von Sauren: Die besten Fondsmanager des Jahres

Über 200 Experten der Investmentbranche trafen sich im Frankfurter Foyer der DZ Privatbank. Zum dritten Mal verlieh der Kölner Dachfondsmanager Eckhard Sauren die „Sauren Golden Awards“ . Aus über 190 nominierten Assetmanagern wurden die acht besten prämiert.Erstmals jedoch konnte Sauren („Wir investieren in Fondsmanager – nicht in Fonds“) keinen herausragenden Kandidaten für die Kategorie „Aktien USA“ ausmachen.Für das „Comeback des Jahres“ wurde der ehemalige Skagen-Manager Filip Weintraub ausgezeichnet. Weintraub, Jahrgang 1973, gilt als Ausnahmetalent und machte sich jüngst selbstständig. Er verwaltet zusammen mit drei Partnern des Labrusca Family Office einen eigenen globalen Aktienfonds. DAS INVESTMENT.com war in Frankfurt vor Ort und präsentiert die Gewinner.