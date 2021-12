Gold: Vorübergehende Korrektur oder Ende des Hausse-Zyklus?

Gold hat keinen inneren Wert. Deshalb ist es unmöglich, zu einem gegebenen Zeitpunkt zu entscheiden, ob das gelbe Metall über- oder unterbewertet oder ob ein Kursrückgang (beziehungsweise Kursanstieg) übertrieben oder gerechtfertigt ist.





Die Goldnachfrage (und damit der Preis) stieg in der Vergangenheit meist in Phasen, in denen das Vertrauen in die Geldpolitik der Zentralbanken schwand.

Diese beiden Zitate des Wirtschaftswissenschaftlers und Buchautors Peter Bernstein, zu dessen wichtigsten Werken sicherlich „The Power of Gold: The History of an Obsession“ zählt, bringen die Problematik auf den Punkt, der jeder goldinteressierte Anleger gegenübersteht: