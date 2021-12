Gold: Wer jetzt erst einsteigt, ist spät dran

So oder so: Man hatte eher mit fallenden Goldpreisen gerechnet. Handlungsbedarf bestand also nur auf der „upside“. Die laufende Impulsbewegung läuft seit Ende Januar in einem untergeordneten Aufwärt¬strend, der ungefähr im Mai das Erreichen von 1.500 Dollar erwarten lässt (festzumachen an der 40-Tage-Linie).Wichtiger: Auch der mittelfristige Aufwärtstrend seit Ende 2008 wurde bestätigt. Er hat eine Steigung von rund 300 Dollar in 12 Monaten (festzumachen an der 200-Tage-Linie).Aus diesem Trend lässt sich für Ende dieses Jahres ein Preisziel von rund 1.700 Dollar pro Unze ableiten und von 2.000 Dollar für 2012.Ohne Währungsabsichetung wie beim DWS Gold Plus ging es in Euro gerechnet zuletzt langsamer aufwärts. Einen Dollar-gegen-Euro-gesicherten ETF bietet beispielsweise die Zürcher Kantonalbank: ZKB Gold ETF (WKN A0RK9Z).Interessant bleiben aber auch Goldminenfonds. Bereichert wurde die Palette jüngst um den Tocqueville Gold (WKN A1C4YR), der zwar erst seit wenigen Monaten auf dem deutschen Markt ist, aber von einem schon lange in den USA erfolgreichen Gold(minen)-Management gelenkt wird.Aber bitte Vorsicht: Die große Trendwende beim Gold liegt inzwischen gut zehn Jahre zurück. Seit¬dem haben wir von Fonds Scout wiederholt Gold- und Goldminenfonds als Depotbeimischung empfohlen. Wer jetzt erst einsteigt, ist spät dran (Vermögensverwalter: „Gold steckt in einer Hausfrauen-Rally“).