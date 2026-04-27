Ein ehemaliger Spitzenkäufer trennt sich von seinen Goldreserven, während der Vorjahressieger weiter zukauft. Wir zeigen die Notenbanken mit den größten Zu- und Verkäufen 2026.

In den Tresoren der polnischen Nationalbank stapeln sich die Goldbarren, und es werden stetig mehr. Seit Jahren kauft Warschau systematisch und entschlossen. Kein anderes Land hat 2025 mehr Gold in seine Reserven gelegt. Und auch in den ersten beiden Monaten 2026 steht Polen wieder an der Spitze. An der Nato-Ostflanke, wenige hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, ist Gold längst kein bloßes Finanzinstrument mehr. Es ist Sicherheitspolitik in Barrengold.

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Polen ist damit nicht allein. Daten des World Gold Council für Januar und Februar 2026 zeigen: Rund um den Globus nehmen Zentralbanken ihre Goldreserven neu in den Blick, und die Motive dahinter könnten unterschiedlicher kaum sein.

Polen führt das Käuferfeld erneut an

Mit einem Nettokauf von über 20 Tonnen ist die Polnische Nationalbank die aktivste der Welt seit Jahresbeginn. Warschau verfolgt einen Mehrjahresplan, die Reserven auf 700 Tonnen auszubauen – ein Vorhaben, das angesichts der Sicherheitslage im Osten Europas inzwischen auch politische Symbolkraft hat.

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Dahinter folgen Usbekistan mit 16,5 Tonnen und Kasachstan mit 6,5 Tonnen, beide bereits 2025 unter den aktivsten Käufern. Tschechien, das im vergangenen Jahr ebenfalls massiv zukaufte, ist 2026 bislang mit 3,4 Tonnen vertreten. Der Trend unter osteuropäischen und zentralasiatischen Volkswirtschaften zur systematischen Goldaufstockung setzt sich nahtlos fort.

Auch Malaysia, China und eine Reihe kleinerer Zentralbanken kauften zu. Peking erhöhte seine Reserven mit 2,2 Tonnen zwar moderat, ist aber seit Monaten kontinuierlich aktiv – ein weiterer Mosaikstein in Chinas langfristiger Diversifikationsstrategie.

Das Motiv: Weg vom Dollar

Der entscheidende Wendepunkt liegt vier Jahre zurück. Die Einfrierung von rund 300 Milliarden Dollar russischer Zentralbankguthaben im Jahr 2022 hat das Reservemanagement vieler Länder dauerhaft verändert. Gold ist immun gegen solche Maßnahmen: Es liegt physisch im eigenen Land, unterliegt keiner fremden Jurisdiktion und kann nicht per Dekret gesperrt werden. In einer Welt, in der Währungsreserven als geopolitisches Druckmittel eingesetzt werden, ist das ein Argument, das immer mehr Gewicht bekommt.

Türkei: vom eifrigen Käufer zum Nettoverkäufer

Das auffälligste Signal in den aktuellen Daten kommt aus Ankara. Die Türkei gehörte 2025 noch zu den größten Goldkäufern unter den Zentralbanken und hat sich in den ersten zwei Monaten 2026 bereits von 8,1 Tonnen getrennt. Der Kurswechsel hat handfeste innenpolitische Gründe: Ankara nutzt seine Goldreserven, um die unter Druck stehende Lira zu stützen und die hohe lokale Goldnachfrage zu dämpfen. Kein strategischer Schwenk also, aber ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie schnell kurzfristiger fiskalischer Druck langfristige Reservestrategien überlagern kann.

Ähnliches gilt für Russland, das sich im gleichen Zeitraum von 15,6 Tonnen trennte. Kriegsbedingte Haushaltsbelastungen und anhaltender Sanktionsdruck zwingen Moskau, Reserven zu liquidieren – ungeachtet aller früheren Bekenntnisse zur Goldstrategie.

Der Goldpreis hat nach dem starken Anstieg 2025 und dem fulminanten Jahresstart 2026 zuletzt eine Pause eingelegt. Doch die strukturellen Treiber, wie geopolitische Fragmentierung, schwindendes Vertrauen in den Dollar, wachsende Staatsverschuldung weltweit – sind unverändert. Solange Länder wie Polen, Kasachstan oder China ihre Reservestrategie nicht grundlegend revidieren, dürfte die Zentralbanknachfrage ein verlässlicher Boden unter dem Goldpreis bleiben. Die entscheidende Frage ist, ob sich weitere Länder dem Weg der Türkei anschließen – und ob fiskalischer Druck mittelfristig mehr Notenbanken vom Käufer zum Verkäufer macht.