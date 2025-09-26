Während Gold bei 3.300 Dollar konsolidiert, erleben Minenaktien einen Höhenflug. Gewinne und Kapitaldisziplin deuten auf eine Neubewertung hin, sagt Vaneck-Expertin Imaru Casanova.

Warum der Hebel auf den Goldpreis jetzt greift und welche Fonds am besten laufen

Gold wird weiterhin von der erhöhten Unsicherheit und Volatilität gestützt, die von den anhaltenden weltweiten geopolitischen und handelspolitischen Spannungen und den gemischten Wirtschaftssignalen herrühren.

Im August wurde Gold selbst in das Chaos der Handelszölle verwickelt, als Nachrichten darauf hindeuteten, dass die USA Zölle auf 1-Kilogramm- und 100-Unzen-Barren aus Gold eingeführt hatten. Das Weiße Haus und Präsident Trump versicherten den Märkten später, dass Gold nicht von Zöllen betroffen sein wird. Taco, in der Tat!

Das Fiasko mit den Goldzöllen ist ein Beispiel für das verwirrende politische Umfeld in den USA, in dem die Märkte täglich versuchen, schnell wechselnde (und widersprüchliche) Informationen neu zu interpretieren und einzupreisen.

Gold hält sich wacker

Der Goldpreis bewegt sich seit seiner starken Rally nach dem „Tag der Befreiung“ im April in einer Spanne um 3.300 US-Dollar pro Unze. Diese Seitwärtsbewegung überrascht uns nicht. In den vergangenen Jahren neigte der Goldpreis dazu, sich nach bedeutenden Anstiegen auf neue Höchststände um eine höhere Basis herum zu konsolidieren – bevor der nächste Katalysator auftaucht, der ihn auf das nächste Niveau treibt.

Zwar gibt es derzeit viele potenzielle Katalysatoren, doch der Zeitpunkt ist unmöglich vorherzusagen. Alles, was die Stabilität des globalen Finanzsystems bedroht, könnte zu einem Anstieg der Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen führen.

Von Zollverhandlungen zur Rally

Einen Vorgeschmack darauf, wie einige dieser Katalysatoren aussehen könnten, bekamen wir am 20. August, als Präsident Trump den Rücktritt von Lisa Cook, der Gouverneurin der US-Notenbank Fed, forderte – und Tage später bekannt gab, dass er sie entlassen hatte. Diese Eskalation der Angriffe auf die Fed durch die derzeitige Regierung hat Befürchtungen geweckt, dass die Fed ihre Unabhängigkeit verlieren könnte, was die Stabilität und Glaubwürdigkeit der wichtigsten Zentralbank der Welt bedroht.

Gold erholte sich daraufhin, unterstützt durch die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im September und einen schwächeren Dollar, und schloss am 29. August bei 3.447,95 Dollar pro Unze, was einem Monatsgewinn von 158,02 Dollar (4,80 Prozent) entspricht. Zum 31. August war Gold in den letzten fünf Jahren (31. August 2020 bis 31. August 2025) um 78 Prozent gestiegen.

Ruhiges Metall, heiße Bergbaugesellschaften

Der NYSE Arca Gold Miners Index stieg im Laufe des Monats um satte 21,73 Prozent, während der Index für mittelgroße und kleine Unternehmen, der MVIS Global Junior Gold Miners, um 23,35 Prozent zulegte. Der Anstieg des Goldpreises führte erwartungsgemäß zu einem verstärkten Anstieg bei den Goldaktien, was deren Hebelwirkung auf den Metallpreis widerspiegelt. Die deutliche Outperformance deutet jedoch darauf hin, dass andere Faktoren als der Goldpreis die Goldminenaktien im August unterstützten.

Wir glauben, dass ein wesentlicher Treiber eine sehr starke Gewinnsaison im zweiten Quartal 2025 war: Die Unternehmen meldeten im Allgemeinen Finanz- und Betriebsergebnisse, die den Erwartungen entsprachen oder diese übertrafen, wobei viele Unternehmen Rekordumsätze und einen freien Cashflow in Rekordhöhe verzeichneten. Die meisten Unternehmen hielten an ihren Jahresprognosen fest, und viele größere Akteure bekräftigten ihr Engagement für höhere Anteilseignerrenditen durch Dividendenzahlungen und Anteilsrückkäufe.

Die Anleger schienen beruhigt zu sein, dass sich die höheren Goldpreise tatsächlich in höheren Margen, höherer Rentabilität, geringerer Verschuldung und besseren Wachstumsaussichten für die Branche niederschlagen. Und obwohl der August kein schlechter Monat für den breiteren Aktienmarkt war, der von der Dominanz der Mega-Techs und optimistischen Zinssenkungsspekulationen unterstützt wurde, verblasste der monatliche Anstieg des S&P 500 von etwa 2 Prozent im Vergleich zum Anstieg der Goldminenaktien.

Hoch bewertete US-Aktien, die Sorge, dass das Wachstum von Mega-Cap-Aktien nachlassen könnte, und die hohe Konzentration auf KI-/Technologiewerte könnten ebenfalls zu einer Portfoliodiversifizierung und Kapitalrotation führen, die den Goldaktien zugutekommt.

Bergbaugesellschaften kommen wieder in Schwung

Könnte es sein, dass Goldaktien nach fast zwei Jahrzehnten der anhaltenden Abwertung endlich wieder in Schwung kommen? Unsere Daten scheinen darauf hinzudeuten, dass dies der Fall sein könnte.

Wir verfolgen die Beziehung zwischen Goldbarren und Goldaktien (GDM) seit 2001 (siehe Abbildung unten) und haben sechs klare (starke) Trends identifiziert, die auf eine deutliche und anhaltende Abwertung des Goldminensektors seit 2007 hinweisen.

Gold und NYSE Arca Gold Miners Index im Vergleich. | Bildquelle: Vaneck

Eine Herabstufung liegt vor, wenn sich eine Trendlinie nach rechts und/oder nach unten verschiebt. Die Herabstufungen in der Vergangenheit waren das Ergebnis von Unternehmen, die ihre Anleger immer wieder enttäuschten. Jetzt sehen die Anleger wachsende Margen, eine niedrige Verschuldung, Disziplin bei der Kapitalallokation und Unternehmen, die das tun, was sie für dieses Jahr angekündigt haben. Es ist zwar noch zu früh, um zu sagen, ob sich ein neuer Bewertungstrend herausbildet, aber die August-Daten sind ermutigend und könnten den Beginn eines neuen Bullenzyklus für Goldminenaktien signalisieren.

Zum Vergleich: Der Bullenmarkttrend von 2001 bis 2007 würde beim heutigen Spot-Goldpreis einen GDM-Wert von circa 6.000 implizieren, verglichen mit dem aktuellen Wert von circa 1.800. Eine Rückkehr zu diesen historischen Branchenmultiplikatoren mag unrealistisch erscheinen und ist auch nicht Teil unseres Ausblicks, aber eine deutliche Neubewertung des Sektors ist unserer Ansicht nach in Sicht. Anleger müssen jedoch bedenken, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit kein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.

Imaru Casanova © Vaneck

Über die Autorin:

Imaru Casanova arbeitet als Portfoliomanagerin im Bereich Gold und Edelmetalle bei Vaneck.