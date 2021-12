„Goldaktien sind derzeit günstiger bewertet als das Edelmetall“

Die derzeit attraktiv bewerteten Aktien von Rohstoffunternehmen, insbesondere im Goldsektor, könnten im kommenden Jahr eine Neubewertung erfahren. Momentan besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen der schlagzeilenträchtigen Performance des Goldbarren und der eher bescheidenen Entwicklung von Goldaktien im Jahr 2011.In den vergangenen drei Jahren sind die Margen von Goldunternehmen um 219 Prozent gestiegen, der Preis des Edelmetalls selbst stieg um 114 Prozent. Die Aktienkurse von Goldunternehmen sind jedoch lediglich um 50 Prozent nach oben geklettert. Dies spricht für eine Entkoppelung der Position von Goldunternehmen und deren Aktienkursperformance.Der Aktienmarkt war 2011 insgesamt unter Druck, aber Bergbautitel weisen solide Gewinne und eine gute Cashflow-Generierung auf, was für die Anleger wiederum erhöhte Dividenden zur Folge haben könnte.Goldaktien sind derzeit gegenüber dem physischen Edelmetall günstig bewertet: Das sollte derzeit definitiv zum Kaufen anregen. Im Jahr 2008 gab es eine ähnliche Situation, und Anleger, die damals diese Chance erkannten, wurden im folgenden Jahr dafür reichlich entschädigt.Auch der Goldpreis selbst könnte sich vor dem Hintergrund der Fundamentaldaten weiter auf hohem Niveau bewegen. Das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ist nach wie vor positiv. Derzeit erkennen wir eine zunehmende Nachfrage der Zentralbanken, die in den vergangenen paar Jahren eine Trendwende weg vom Verkauf ihrer Goldbestände vollzogen haben.In diesem Jahr haben sie bereits 349 Tonnen Gold gekauft – das ist ein Anstieg von 350 Prozent gegenüber 2010 und liegt über den Markterwartungen. Die Nachfrage wird von den Schwellenländern, insbesondere Russland, Mexiko, Thailand und Südkorea, wo das physische Edelmetall als Alternative zum US-Dollar als Währungsreserve gekauft wird, angekurbelt.Darüber hinaus kaufen die Konsumenten Gold, um in einem Umfeld mit hoher Inflation und niedrigen Zinsen ihre Kaufkraft zu erhalten. Zu erkennen ist dies in Regionen wie China, wo die Nachfrage der Anleger im ersten Halbjahr 2011 um 90 Prozent auf 138 Tonnen gestiegen ist.Die Fundamentaldaten geben Anlass zu Optimismus. Der Goldpreis ist seit 2001 um 400 Prozent gestiegen, während die vom Bergbausektor produzierte Goldmenge vergleichsweise eher bescheiden ausgefallen ist. Die einfach zu schürfenden Vorkommen haben sich größtenteils erschöpft und es wird immer schwieriger, neues Gold abzubauen. In dem Marktumfeld einer starken Umfrage und einem stagnierenden Angebot, gehen wir davon aus, dass der Goldbarren weiterhin positiv bewertet wird und Goldaktien mit Beginn des Jahres 2012 neu bewertet werden.