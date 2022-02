Von Goldman Sachs Golden Tree ernennt Partner und gibt ihm Verantwortung für Private Kredite

Der Vermögensverwalter Golden Tree Asset Management (Golden Tree) ernennt Grady Frank als Partner und Leiter des Bereichs Private Kredite (Private Credit). Frank bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Fremdkapitalfinanzierung (Leveraged Finance) mit und arbeitete bereits mit Private-Equity-Sponsoren zusammen.

Golden Tree investiert seit mehr als einem Jahrzehnt in private Kreditmöglichkeiten und hat in den vergangenen Jahren mehr als 3 Milliarden US-Dollar in privaten Kreditinvestitionen angelegt. Der Asset Manager aus den USA verwaltet insgesamt ein Vermögen von fast 47 Milliarden Dollar.

Zuletzt war Frank als leitender Direktor bei Goldman Sachs tätig. Davor arbeitete er in einer leitenden Position bei Merril Lynch und der Financial and Strategic Investors Group.