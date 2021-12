Goldexperte Martin Siegel wird ERA-Chef

Siegel zeichnet seit 2007 für die Portfolioberatung des Fonds Stabilitas – Pacific Gold+Metals (WKN A0ML6U) der auf Rohstofffonds spezialisierten Investmentgesellschaft verantwortlich. Ende 2009 führte der Fonds mit einer Wertentwicklung von 124,7 Prozent die Bestenliste der deutschen Goldminenaktienfonds an. In seiner neuen Position, die er zum 1. Januar 2011 antritt, übernimmt Siegel auch die Beratung der übrigen Stabilitas-Rohstofffonds.Siegels Vorgänger Ullmann scheide auf eigenen Wunsch aus der operativen Geschäftsleitung aus, so die Gesellschaft in einer Mitteilung. Er werde sich künftig stärker neuen Aufgaben innerhalb der von ihm gegründeten Minengesellschaft Placer Gold International Corp. Widmen. Den Fonds Stabilitas Growth – Small Cap Resourcen wird Ullmann als externer Berater weiterhin betreuen.