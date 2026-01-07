Nach 17 Jahren erreicht der Edelmetallfonds erstmals ein Volumen von einer Milliarde US-Dollar. Das zeigt: Gold bleibt gefragt – als Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten.

Als die Finanzkrise 2008 die Märkte erschütterte, suchten Anleger verzweifelt nach sicheren Häfen. Ein Jahr später kam mit dem Hansagold eine Antwort auf diese Unsicherheit: der erste reine Edelmetallfonds, der laut eigener Aussage in Deutschland zum Vertrieb zugelassen wurde. Was als Lösung nach dem Crash begann, hat sich zu einer beständigen Erfolgsstory entwickelt. Nun, 17 Jahre nach der Auflegung, hat das Sondervermögen erstmals die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten.

Der Meilenstein kommt nicht von ungefähr. Gold zählte 2025 zu den am besten performenden Anlageklassen – nur Silber konnte das gelbe Edelmetall noch übertreffen. Diese Entwicklung bescherte dem Fonds sowohl durch Kursgewinne als auch durch hohe Mittelzuflüsse einen Schub. Die Kombination aus beidem trieb das Fondsvolumen über die symbolträchtige Schwelle, so Punica Invest.

Physische Barren im Tresor

Das Konzept des Hansagold unterscheidet sich von klassischen Goldanlagen. Der Fonds darf bis zu 60 Prozent seines Vermögens in Gold investieren, wobei rund 30 Prozent in physischen Barren gehalten werden und weitere 30 Prozent in physisch besicherten ETCs. Hinzu kommen etwa 20 Prozent Silber, das dem Gold in seinen Eigenschaften am ähnlichsten ist. Der verbleibende Teil dient der Flexibilität, um die Strategie an Marktphasen anzupassen sowie Liquidität und Risikosteuerung sicherzustellen.

Eine Besonderheit hebt den Fonds zusätzlich hervor: Anleger haben unter bestimmten Voraussetzungen beim Verkauf die Möglichkeit, eine physische Auslieferung in Gold zu beantragen. Damit verbindet das Produkt die Vorteile eines Investmentfonds mit der Greifbarkeit des Edelmetalls.

„Das Erreichen dieser Marke bestätigt das anhaltende Investoreninteresse an unserer Goldstrategie und stellt erneut unter Beweis, dass diese langfristig funktioniert“, sagt Nico Baumbach, Portfoliomanager bei der Signal Iduna Asset Management, die den Fonds verwaltet. Je nach Risikoprofil des Portfolios könnte eine Goldbeimischung zwischen fünf und 20 Prozent sinnvoll sein.

Gold: Mehr als ein kurzfristiger Trend

Stephan Lipfert, Geschäftsführer der Punica Invest, die für den Vertrieb verantwortlich zeichnet, betont die strategische Bedeutung: Die Strategie eigne sich aus unserer Sicht als langfristige Positionierung im Goldsegment – „insbesondere für Anleger, die Gold nicht nur als kurzfristiges Thema, sondern als dauerhaften Stabilitätsbaustein im Portfolio betrachten“.

Tatsächlich hat sich Gold über die Jahre hinweg als verlässlicher Absicherungsbaustein bewährt. In Zeiten erhöhter Inflation, geopolitischer Spannungen oder Turbulenzen an den Aktienmärkten suchen Investoren Zuflucht im Edelmetall.

Ob der Goldfonds-Klassiker sein Volumen weiter ausbauen kann, hängt nicht zuletzt von der Entwicklung der Edelmetallpreise und dem allgemeinen Marktumfeld ab. Was damals als Reaktion auf eine Jahrhundertkrise konzipiert wurde, erweist sich heute als zeitlos: Ein Portfolio-Baustein, der bleibt – so beständig wie das Edelmetall selbst.