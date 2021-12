Goldfonds-Manager Joe Foster 4 Gründe, warum Gold Goldaktien schlug

Die Performance von Gold war im Juni angesichts der Schwäche des US-Dollars enttäuschend. Normalerweise sind Goldpreis und Dollarkurs negativ korreliert. Gold geriet jedoch unter enormen Verkaufsdruck, der den Verdacht nahelegt, dass der Markt bewusst nach unten manipuliert wurde.

Am 26. Juni wurde am Futures-Markt vor Öffnung der europäischen Märkte um vier Uhr morgens östliche US-Standardzeit plötzlich eine Verkaufsorder über 1,8 Millionen Unzen erteilt, was zu einem umgehenden Preissturz um 18 US-Dollar führte. Der zu Randzeiten bei ansonsten geringen Umsätzen getätigte Verkauf drückte den Preis auf ein Niveau unter der technisch wichtigen Marke von 1.250 US-Dollar je Feinunze.

Weitere massive Verkäufe am Tag vor dem US-Feiertag am 4. Juli führten dazu, dass sich der Goldpreis an der Marke von 1.200 US-Dollar versuchte. Ein solcher (vermutlich) manipulierter Verkaufsdruck war zuletzt zu Zeiten des Bärenmarktes der Jahre 2013 bis 2015 zu beobachten. Wir nehmen an, dass Banken oder Hedgefonds Gewinne erzielen wollten oder eine Regierung versucht hat, der Konkurrenz zum US-Dollar entgegenzuwirken. Den wahren Grund beziehungsweise ob das Ereignis Teil einer größeren Verschwörung war, werden wir wohl nie erfahren und möchten daher auch keine Zeit mit Spekulationen verschwenden. Langfristig betrachtet ist der Markt zu aufnahmefähig und zu tief für eine erfolgreiche Manipulation.

Gemischte Ergebnisse für Goldaktien