Goldfonds-Manager über Agnico-Eagle Mines 5 Kriterien: Das zeichnet eine sehr gut bewertete Goldaktie aus?

Wir untersuchen die relativen Bewertungen in unserem Anlageuniversum, um unter- und überbewertete Aktien zu identifizieren. Aktien, die mit überdurchschnittlichen Multiples bewertet werden, können zu teuer sein oder aufgrund ihres höheren Wachstumspotenzials - gemessen nicht nur in Unzen, sondern beispielsweise am freien Cashflow pro Aktie - ein höheres Multiple und ein niedrigeres Risikoprofil verdienen.

Die Beteiligung an Agnico-Eagle Mines stellt eine unserer größten Positionen (5,5 Prozent des Nettovermögens) dar. Ein Blick auf die Aktie hilft zu verstehen, welche Faktoren dazu führen, dass eine Aktie am Goldmarkt überdurchschnittlich bewertet wird.

Im Folgenden führen wir einige der wichtigsten Gründe auf, die uns davon überzeugen, dass die Aktie von Agnico-Eagle Mines eine ausgezeichnete Bewertung verdient: