Top-Performer über 5 Jahre Goldgräberstimmung – das sind die besten Fonds für Gold und Edelmetalle

Der Monat März stand ganz im Zeichen der Edelmetalle. Wer nicht direkt in Gold, Silber und Co. investieren will oder kann, hat die Möglichkeit an der Entwicklung dieses Markts mittels Fonds, die in Minenaktien investieren, zu partizipieren. Wir zeigen Ihnen die besten aktiven Fonds und ETFs.