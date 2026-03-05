Der Händler TGI verspricht hohe Rabatte beim Goldkauf – will die Barren aber erst drei Jahre später ausliefern. Dabei bleiben laut einem Medienbericht einige Fragen offen.

Nur 2.000 statt 7.000 Euro für 50 Gramm Gold: Damit wirbt das Liechtensteiner Goldhaus TGI in sozialen Netzwerken – in einem Video tritt sogar Comedian Oliver Pocher auf. Auf der Website des Unternehmens wird das Vorgehen genauer erklärt: Der Kunde kauft das Gold zunächst zwar „zum aktuellen Tageskurs“, soll aber anschließend Rabatte von 2 bis 4 Prozent monatlich ausgezahlt bekommen – drei Jahre lang. In dieser Zeit verwahrt TGI das Gold den Angaben zufolge, anschließend werde es dem Käufer zugestellt.

Der Goldhändler hat Zahlen auf der Website zufolge bereits mehr als 35.000 Kunden, 70 Millionen Euro seien bereits ausgezahlt worden. Prüfen lassen sich die Angaben jedoch nicht, schreibt das „Handelsblatt“, das das sich Geschäftsmodell genauer angeschaut und mit Brancheninsidern gesprochen hat. Fragen habe Helmut Kaltenegger, Präsident des TGI-Verwaltungsrats, nicht beantwortet.

Offene Fragen bei Gold-Herkunft und -Lagerung

Öffentlich verfügbare Zahlen lassen der Wirtschaftszeitung zufolge aber Zweifel aufkommen: So sei in der Jahresrechnung 2023 die Bilanzsumme des Unternehmens mit nur 7.800 Schweizer Franken ausgewiesen. Auch die Erklärung, woher das Gold stammt, werfe Fragen auf. Das Unternehmen will selbst Goldminen in Afrika und Südamerika besitzen oder über Partner bevorzugten Zugang haben. Das sei zwar möglich, so ein Brancheninsider gegenüber dem „Handelsblatt“. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass dort auch Gold in großem Umfang gefördert werden könne.

TGI gibt zudem an, dass die Goldbarren nach Branchen-Standards zertifiziert seien. Namentlich genannte Partner wie die Gold Crest Refinery im ghanaischen Accra sind jedoch gar nicht bei den entsprechenden Verbänden und Initiativen gelistet. Unklar bleibt laut Bericht auch, wo die Barren gelagert werden. Genauere Angaben macht TGI dazu nicht. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen heißt es laut „Handelsblatt“, die Lager könnten im In- oder Ausland liegen. Alle Risiken trage der Käufer.

Stiftung Warentest warnt vor Risiken

Stiftung Warentest nahm das Unternehmen bereits im März 2025 auf die Warnliste auf. „Für die Kunden ist das riskant. In drei Jahren kann sich viel ändern, selbst im europäischen Ausland kann es schwer sein, Ansprüche durchzusetzen“, schreibt die Verbraucherorganisation.

Der Goldkauf ohne sofortige Auslieferung dürfte bei vielen ungute Erinnerungen wecken. Bei Pim Gold wurde Anlegern „Bonusgold“ versprochen, wenn sie einen Teil des Goldes bei dem Händler lagern. Das mutmaßlich als Schnellballsystem angelegte Geschäft flog 2019 auf, etwa zwei Tonnen Gold fehlten. Kurz darauf meldete das Unternehmen Insolvenz an. Der Chef von Pim Gold wurde im Dezember 2022 wegen schweren Betrugs und Geldwäsche zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.