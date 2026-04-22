Die Bafin hat zwei Goldmodelle des Liechtensteiner Anbieters TGI verboten. Für betroffene Anleger hat das weitreichende Konsequenzen – bis hin zur Rückforderung ihres Geldes.

Bis zu 108 Prozent Rabatt auf Gold versprochen, keinen Verkaufsprospekt vorgelegt: Die Bafin hat dem Liechtensteiner Goldhändler TGI, der sein Angebot zuletzt auch mit einem Auftritt von Comedian Oliver Pocher bewarb, nun zwei seiner Kernprodukte verboten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht untersagte TGI am 18. April 2026, die Produkte „Customer Basic 2 Prozent“ und „Customer Basic 2 Prozent + Treuerabatt“ in Deutschland anzubieten. Das Prinzip: Käufer warten bis zu 36 Monate auf ihre Goldbarren und erhalten dafür monatliche Rabatte – im besten Fall bis zu 72 Prozent des Kaufpreises, mit Treuerabatt sogar bis zu 108 Prozent. Die Bafin wertet diese Konstruktion als Vermögensanlage, für die TGI einen genehmigten Verkaufsprospekt hätte vorlegen müssen. Den gab es nie. Das Verbot gilt sofort, auch wenn TGI es gerichtlich anfechten kann.

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Gold im Wert von 250 Millionen Euro

Damit stellen sich für die rund 40.000 Kunden des Unternehmens drängende Fragen – allen voran: Wo ist ihr Gold, und ist es überhaupt vollständig vorhanden? Ein Anwaltsschreiben vom 23. März verweist auf einen Verwahrungsnachweis über 2,182 Tonnen Gold im Wert von rund 250 Millionen Euro. Doch das hinterlegte Metall hat lediglich 23 Karat – TGI verspricht seinen Kunden auf der Website ausdrücklich 24-Karat-Feingoldbarren.

Der Unternehmensanwalt erklärte, das Gold werde vor der Auslieferung weiterverarbeitet oder getauscht. Wenig beruhigend ist auch die Formulierung im selben Schreiben, wonach eine „jederzeitige Bestandsdeckung angestrebt“ werde – was bedeutet, dass sie eben nicht garantiert ist.

Für betroffene Anleger eröffnet das Bafin-Verbot immerhin einen konkreten Ausweg: Sie können die Rückabwicklung ihrer Verträge verlangen und ihr eingesetztes Geld zurückfordern. Wer darüber hinaus von einem Berater oder Vermittler unzureichend über die Risiken aufgeklärt wurde, kann zusätzlich Schadenersatz prüfen.

Und noch ein weiteres Risiko sollten Anleger im Blick behalten: Die Einstufung als Vermögensanlage könnte Finanzämter dazu veranlassen, erzielte Gewinne mit 25 Prozent Abgeltungsteuer zu belegen. Beim klassischen Goldkauf wären diese nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.

TGI reagiert mit Stellungnahme

TGI selbst reagiert mit einer öffentlichen Stellungnahme vom 20. April und gibt sich darin auffallend gelassen. Das Unternehmen bestreitet, vorab von der Bafin informiert worden zu sein, und bezeichnet die Einstufung als „Fehlinterpretation des zugrunde liegenden Sachverhalts“. Solange das offizielle Bafin-Schreiben nicht zugestellt sei, werde man nichts ändern. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells stehe damit aus Sicht des Unternehmens nicht zur Debatte.