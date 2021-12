Goldlöckchen und der Elefant im Wohnzimmer So kommentieren Marktexperten das Ergebnis der EZB-Sitzung

Die Europäische Zentralbank will an Nullzinsen festhalten. Wie es mit den Anleihekäufen weitergeht, ist unklar. Läuft also alles so wie gedacht? - Nicht ganz. Denn einige ungesunde Entwicklungen und Störfeuer von noch nicht bedachter Seite können die guten Absichten der europäischen Währungshüter zerschießen, warnen Markt-Beobachter.