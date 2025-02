Goldman Sachs Asset Management (GSAM) expandiert im europäischen ETF-Markt und lanciert erstmals aktiv gemanagte Anleihen-ETFs. Die beiden neuen Produkte, der Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF (ISIN: IE000RRCJI06) und der Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF (ISIN: IE0009EDBBS3), sind an der London Stock Exchange und der Deutschen Börse notiert.

Fokus auf Investment-Grade-Anleihen

Die Strategien konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Management erfolgt durch GSAMs Fixed Income and Liquidity Solutions Team, das weltweit Anlagewerte von über 1,75 Billionen US-Dollar betreut.

Mit den neuen Produkten wolle man das Potenzial des Anleihenmarktes für Investoren besser erschließen, betont Hilary Lopez. Sie leitet bei GSAM das Drittpartner-Vertriebsgeschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Günstige Marktbedingungen für aktives Management

Kay Haigh, globaler Co-Leiter für festverzinsliche Wertpapiere bei GSAM, sieht den Zeitpunkt für den Start als ideal: „Das festverzinsliche Umfeld bietet 2025 ein vielversprechendes Bild: Die Renditen sind auf einem Zehnjahreshoch, und der makroökonomische Hintergrund ist, auch dank der gelockerten Geldpolitik, günstig.“

Der Vorstoß erfolgt in einem dynamischen Marktumfeld: Aktiv gemanagte ETFs verzeichneten 2024 in Europa Rekordvolumina mit Zuflüssen von 19,1 Milliarden Euro – eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Ihr Anteil am gesamten ETF-Vermögen stieg von 1,8 auf 2,5 Prozent.

Wachsender Wettbewerb

Der Markt für aktive ETFs wird zunehmend wettbewerbsintensiver. J.P. Morgan dominiert das Segment bereits mit einem Marktanteil von 54,6 Prozent. Auch andere namhafte Vermögensverwalter drängen in den Markt: Ende Januar 2025 startete DJE Kapital seinen ersten aktiven ETF, der mithilfe von KI und Analystenurteil die 50 vielversprechendsten US-Aktien selektiert. Fidelity International ist ebenfalls mit aktiven ETF-Strategien vertreten.

Experten sehen dabei besonders im Anleihensektor Vorteile aktiver Strategien. „Viele Indizes setzen sich anhand der Marktkapitalisierung zusammen. Während dieses Vorgehen bei Aktien durchaus sinnvoll sein kann, führt es bei Anleihen dazu, dass Emittenten mit der größten ausstehenden Verschuldung im Index stärker gewichtet werden“, erläuterte Andreas Schmid von Pimco gegenüber DAS INVESTMENT die Problematik passiver Anleihen-ETFs.

Ausbau der ETF-Präsenz

Für Goldman Sachs markiert der Start der aktiven ETFs einen weiteren Meilenstein im europäischen ETF-Geschäft. 2019 hatte die Bank hier mit einem Aktien-ETF debütiert. Inzwischen verwaltet GSAM weltweit 49 ETF-Strategien mit einem Volumen von 38,7 Milliarden US-Dollar.

Die Expansion ins aktive Segment folgt dabei dem erfolgreichen Ausbau des US-Geschäfts, wo das Unternehmen sein aktives ETF-Angebot 2024 verdoppelt hatte.