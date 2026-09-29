Der ETF ist seit dem 28. September auf Xetra handelbar und ergänzt die Alpha-Enhanced-Reihe von Goldman Sachs. Wie viel mehr er kostet als passive Konkurrenten.

Seit dem 28. September ist auf Xetra ein ETF handelbar, der ein Land bewusst weglässt. Der Goldman Sachs Alpha Enhanced World ex USA Equity Active ETF investiert in global tätige Unternehmen außerhalb der USA. Das geht aus einer Mitteilung der Deutschen Börse hervor.

Der ETF wird aktiv verwaltet. Bei der Titelauswahl analysiert ein quantitatives Modell von Goldman Sachs verschiedene Faktoren, etwa Bewertung, Qualität, Momentum und Marktstimmung. Anleger können zwischen einer thesaurierenden Anteilsklasse (ISIN: IE0004VOU3Y2) und einer ausschüttenden (ISIN: IE000XE0DHJ5) wählen. Beide kosten 0,25 Prozent pro Jahr.

Kaum teurer als passiv

Neu ist die Idee, die USA auszuklammern, nicht. ETFs auf den MSCI World ex USA gibt es bereits von mehreren Anbietern, darunter iShares, Amundi, UBS, BNP Paribas und Xtrackers. Der größte unter ihnen, der Xtrackers MSCI World ex USA ETF (ISIN: IE0006WW1TQ4), verwaltete Ende August rund 7,9 Milliarden US-Dollar. Er kostet 0,15 Prozent im Jahr, ebenso wie die Angebote von iShares und Amundi. Am günstigsten ist BNP Paribas mit 0,07 Prozent.

Goldman Sachs verlangt damit 0,10 Prozentpunkte mehr als der größte passive ETF auf den MSCI World ex USA. Ob sich die aktive Auswahl auszahlt, lässt sich bei einem Fonds ohne Historie noch nicht sagen.

Eine Reihe mit Zuwachs

Der ETF gehört zur Alpha-Enhanced-Reihe, die Goldman Sachs Asset Management im April 2025 mit einem aktiven ETF auf US-Aktien begonnen hat. Damals kündigte die Gesellschaft weitere Produkte für globale, europäische, japanische und Schwellenländer-Aktien an. Die globale Variante folgte im Mai 2025; sie verwaltete Ende Mai 2026 rund 243 Millionen US-Dollar.

Goldman Sachs investiert seit Monaten in sein ETF-Geschäft. Im April schloss die Bank die Übernahme des Buffer-ETF-Spezialisten Innovator Capital Management für rund 2 Milliarden US-Dollar ab. Im August kündigte Goldman Sachs den nächsten Zukauf an: Für bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar will die Bank Neos Investments übernehmen, einen Anbieter optionsbasierter Income-ETFs. Der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 geplant. Zusammen kämen Goldman Sachs Asset Management, Innovator und Neos auf rund 130 Milliarden US-Dollar ETF-Vermögen, gemessen am Stand Ende Juni.