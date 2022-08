Mit zwei neuen Köpfen Goldman Sachs Asset Management baut ETF-Geschäft aus

Goldman Sachs Asset Management (AM) hat zwei neue Mitarbeiter für das ETF-Geschäft an Bord geholt. Hasham Niazi wird das Kundengeschäft in Deutschland und Österreich betreuen. Zacharie Ketterer wird in seiner neuen Position nur in Österreich aktiv sein.