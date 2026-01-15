Der Asset Manager Goldman Sachs AM erweitert seine ETF-Palette. Das neue Produkt soll Private-Equity-Renditen replizieren – mit börsennotierten Aktien.

Goldman Sachs Asset Management hat einen neuen ETF in Europa gestartet, der die Wertentwicklung von Private Equity über öffentlich gehandelte Aktien nachzeichnen soll. Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF orientiert sich am gleichnamigen MSCI-Index.

Das Konzept: Anleger erhalten Zugang zu Renditen, die Private-Equity-Investments ähneln – ohne die typischen Nachteile wie lange Kapitalbindung oder eingeschränkte Handelbarkeit. Stattdessen investiert der ETF ausschließlich in börsennotierte Unternehmen.

Quantitatives Team steuert Strategie

Das Quantitative Investment Strategies (QIS)-Team von Goldman Sachs AM übernimmt die Verwaltung. Die Teammitglieder arbeiten seit über 35 Jahren mit systematischen Anlageansätzen in liquiden Alternativstrategien, wie der Asset Manager mitteilt.

Hilary Lopez, die bei Goldman Sachs AM das europäische Geschäft mit externen Vermögensverwaltern leitet, sieht anhaltende Nachfrage: „Unsere europäischen Kunden suchen nach Lösungen, die Diversifikationsvorteile über das gesamte Liquiditätsspektrum hinweg bieten.“

Handel startet an der Deutschen Börse

Der zugrundeliegende Index greift auf den MSCI Private Capital Universe zurück. Diese Datenbank erfasste zum 30. Juni Private-Equity-Vermögen von 7,7 Billionen Dollar – verteilt auf mehr als 9.700 Fonds und etwa 174.000 einzelne Unternehmen. Der Index repliziert die regionalen, sektoralen und stilbezogenen Merkmale dieser Privatunternehmen, nutzt dafür aber börsennotierte Titel.

Anleger können den ETF zunächst an der Deutschen Börse handeln. Weitere Börsenplätze sollen folgen. Die jährlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 0,50 Prozent. Goldman Sachs AM verwaltet derzeit 69 ETF-Strategien weltweit.

Anfang Dezember 2025 hatte das Unternehmen angekündigt, Innovator Capital Management zu übernehmen. Der US-Spezialist für Defined-Outcome-ETFs verwaltet 28 Milliarden Dollar in 159 ETFs. Nach Abschluss der Transaktion würde Goldman Sachs AM zu den zehn größten aktiven ETF-Anbietern weltweit zählen.