Goldman Sachs AM holt Max Bock als Vertriebschef Deutschland und Österreich
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) besetzt die Leitung seines Third-Party-Wealth-Geschäfts in Deutschland und Österreich neu. Zum 1. Juli 2026 übernimmt Max Bock die Position.
Bock verantwortet künftig die Zusammenarbeit mit strategischen Distributionspartnern in der Region und soll Vertriebsaktivitäten steuern. Ziel ist es, die GSAM-Investmentlösungen an Banken, Vermögensverwalter, Fondsplattformen und weitere Partner zu vertreiben.
Vertriebserfahrung aus mehreren namhaften Häusern
Der neue Vertriebschef kommt von Schroders, wo er seit Mitte 2024 als Head of Wealth Clients für Deutschland und Österreich tätig war. Davor hatte er Führungspositionen bei der DWS inne.
Bei Goldman Sachs AM ist Bock ebenfalls kein Unbekannter: Von 2010 bis 2017 war er dort bereits einmal tätig gewesen, zunächst als Leiter Bankenvertrieb und schließlich als Leiter für Schlüsselkunden in Deutschland.
GSAM verfolgt nach eigenen Angaben derzeit eine mehrjährige Wachstumsstrategie für sein globales Third-Party-Wealth-Geschäft. Das Haus verwaltet rund 3,6 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025) und zählt sich damit selbst zu den fünf größten aktiven Asset Managern weltweit.