Aktiv statt passiv: Goldman Sachs AM erweitert sein ETF-Angebot um zwei neue Renten-Fonds – mit Zugang zu High-Yield, Schwellenländern und mehr.

Fixed Income Goldman Sachs AM legt zwei aktive Renten-ETFs für den europäischen Markt auf

Goldman Sachs Asset Management hat zwei neue aktiv verwaltete börsengehandelte Fonds für die EMEA-Region aufgelegt. Der Goldman Sachs Global Credit Plus Active Ucits ETF (ISIN: IE000TZOB1X7) investiert primär in globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, ergänzt durch Allokationen in High-Yield-Anleihen, Schwellenländer und verbriefte Sektoren.

Der Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active Ucits ETF (ISIN: IE000DHPZ1N9) streut sein Kapital breiter über globale Rentenmärkte und -sektoren.

Beide Produkte werden vom Fixed Income and Liquidity Solutions Team verwaltet, das nach Unternehmensangaben auf eine 35-jährige Geschichte in festverzinslichen Wertpapieren zurückblickt. Das Team verwaltet per 31. März 2025 Vermögen von über 1,97 Billionen US-Dollar und beschäftigt 390 Finanzexperten.

Währungsungesicherte Anteilsklassen sind bereits an der London Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange kotiert. Währungsgesicherte Klassen sollen folgen – unter anderem an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana.

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Über Goldman Sachs AM

Goldman Sachs Asset Management verwaltet weltweit rund 240 ETFs mit einem Gesamtvermögen von 90 Milliarden Dollar. Das Gesamtvermögen des Konzerns beläuft sich laut eigenen Angaben auf rund 3,7 Billionen Dollar (Stand: 31. März 2026). Mit den beiden Neuzugängen hat die Plattform in der EMEA-Region seit 2025 insgesamt 15 aktive ETFs aufgelegt.

Brendan McCarthy, Global Head of ETF Distribution bei Goldman Sachs Asset Management, sagte: „Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach Renten-ETFs, insbesondere nach Lösungen, die über traditionelle Index-Engagements hinausgehen.“