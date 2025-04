Goldman Sachs Asset Management (GSAM) hat seinen Einstieg in den europäischen aktiven ETF-Markt mit der Einführung einer neuen Produktreihe fortgesetzt. Der „Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active Ucits ETF“ ist das erste von insgesamt fünf geplanten Produkten in dieser Kategorie, wie das Unternehmen mitteilte.

Der in London und Frankfurt gelistete aktive ETF konzentriert sich auf US-Aktien und wird mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 Prozent angeboten. GSAM plant, die Produktpalette um weitere aktive ETFs für globale, europäische, japanische und Schwellenmarktaktien zu ergänzen.

Die Neueinführung folgt auf den Start von zwei aktiven Anleihen-ETFs im Februar dieses Jahres. Die Erweiterung des Angebots ist Teil einer breiteren Strategie von GSAM, in verschiedenen Anlageklassen aktiv gemanagte ETF-Produkte anzubieten.

Steigende Nachfrage nach aktiven ETFs

Kunden würden zunehmend nach aktiven Anlagestrategien im ETF-Mantel suchen, erklärt Hilary Lopez, Leiterin des EMEA-Drittparteien-Vermögensgeschäfts bei GSAM. Nach eigenen Angaben nutzt das Unternehmen seine „Quantitative Investment Strategies“, um das Angebot auf Aktien auszuweiten.

Laut einer aktuellen Analyse von Morningstar zeigt sich bei Vermögensverwaltern ein wachsendes Interesse an aktiven ETFs, obwohl diese bisher nur einen vergleichsweise kleinen Teil des Gesamtmarktes ausmachen.

Auch die Fidelity-Professional-Investor-DNA-Umfrage unter 120 institutionellen Investoren bestätigt eine zunehmende Nachfrage nach aktiven ETF-Produkten.

Wettbewerb im aktiven ETF-Segment

Goldman Sachs ist nicht der einzige Vermögensverwalter, der in diesen Bereich expandiert. Neben Platzhirschen wie J.P. Morgan AM, Blackrock und Fidelity wurden jüngst weitere Markteintritte verzeichnet, unter anderem:

Janus Henderson mit seinem ersten europäischen aktiven ETF im März

Jupiter mit einer neuen aktiven ETF-Reihe

Robeco mit einem Einstieg in den europäischen aktiven ETF-Markt

Anbieter setzen vermehrt auf aktive ETFs, um Anlegern die Vorteile aktiver Verwaltungsstrategien im effizienten und kostengünstigen ETF-Format zugänglich zu machen.

Fachleute diskutieren, ob aktive ETFs langfristig ähnliche Erfolge wie passive Indexprodukte erzielen können und inwieweit traditionelle Vermögensverwalter bereit sind, dieses Format für ihre Anlagestrategien zu nutzen.