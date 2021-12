Goldman Sachs Asset Management will den „Fonds für alles“ nach Deutschland bringen

Die Anzeige zur Registrierung des Fonds in Deutschland ist derzeit bei der BaFin eingereicht. Der Fonds unterliegt keinen anlagespezifischen Beschränkungen. Das Managementteam investiert weltweit in alle Rentenprodukte, darf aber auch Währungen ins Portfolio aufnehmen.Das globale Rentenfondsteam von GSAM unter der Leitung von Jason Singer in den USA managt den Fonds bereits seit Juni 2010 und verwaltet zurzeit ein Vermögen von 1,745 Milliarden US-Dollar.In Deutschland und Österreich wird sich Michael Grüner um den Fondsvertrieb kümmern.