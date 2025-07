Goldman-Sachs-Gebäude in New York

Aktualisiert am: 24. Juli 2025

Goldman Sachs und die Bank of New York Mellon (BNY) haben eine Partnerschaft zur Tokenisierung von Geldmarktfonds angekündigt. Die beiden Banken wollen digitale Token ausgeben, die das Eigentum an Geldmarktfonds großer Investmentgesellschaften repräsentieren. Das berichtet das „Wall Street Journal“.

Die Initiative umfasst Geldmarktfonds von Blackrock, Fidelity Investments und Federated Hermes sowie den eigenen Asset-Management-Bereichen der beiden Banken. BNY Mellon, der weltweit größte Anbieter von Verwaltungsdiensten für Vermögensverwalter, bietet die tokenisierten Fonds über seine Liquiditydirect-Plattform an. Goldman Sachs zeichnet die Token-Eigentümerschaft auf seiner privaten Blockchain auf, während BNY die Buchführung der Fonds übernimmt.

Peter Crane, Präsident von Crane Data, bewertet die Entwicklung als bedeutsam: „Das ist ein großer Schritt, weil alle Beteiligten wichtige Akteure sind. Das ist ein erheblicher Teil des gesamten Geldmarktfonds-Marktplatzes.“

Regulatorische Grundlage geschaffen

Die Tokenisierung profitiert vom kürzlich verabschiedeten „Genius Act“, der einen regulatorischen Rahmen für tokenisierte Dollar (Stablecoins) schafft. Das Gesetz ermöglicht es Unternehmen, tokenisierte Produkte anzubieten, ohne unerwartete regulatorische Eingriffe befürchten zu müssen.

Das Gesamtvermögen in US-amerikanischen Geldmarktfonds belief sich laut WSJ-Angaben Mitte Juli auf 7,1 Billionen US-Dollar, verglichen mit 6,9 Billionen Dollar zu Jahresbeginn. Geldmarktfonds halten Körbe kurzfristiger Schuldtitel und bieten typischerweise höhere Renditen als Bankeinlagen.

Vorteile und Risiken der Tokenisierung

Die Tokenisierung kann Fondsmanagern helfen, Kosten zu senken und Transaktionszeiten zu verkürzen. Token ermöglichen es Anlegern, ihre Fondsanteile einfacher als Sicherheiten zu hinterlegen oder Bruchteile von Anteilen zu erwerben.

Kritiker warnen jedoch vor möglichen Risiken durch die Übertragung von Krypto-Volatilität und Cybersicherheitsrisiken auf traditionelle Finanzprodukte. Tokenisierte Geldmarktfonds haben bereits bei Krypto-Händlern Anklang gefunden, die nach renditestärkeren Anlagemöglichkeiten suchen, da herkömmliche Stablecoins keine Zinserträge ausschütten.

Tokenisierung als branchenweiter Trend

J.P. Morgan entwickelte als erste globale Bank eine Blockchain-Plattform für Asset-Tokenisierung. Goldman Sachs startete 2022 eine Tokenisierungsplattform für Anleihen. Vermögensverwalter wie Blackrock und Franklin Templeton haben bereits tokenisierte Geldmarktfonds auf öffentlichen Blockchains lanciert.

Unternehmen wie der US-Broker Robinhood und die Kryptobörse Kraken haben kürzlich tokenisierte Aktien für internationale Kunden eingeführt. Die regulatorische Klarheit bei Stablecoins dürfte in den kommenden Monaten weitere Aktivitäten im Tokenisierungsbereich vorantreiben.