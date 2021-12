Redaktion 22.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Goldman Sachs, Deutsche Bank & Co. Die sonderbaren Kleidungsgepflogenheiten Londoner Banker

Wer bei einer Investmentbank in London arbeitet, sollte es sich verkneifen, in Flipflops, Hosenträgern oder einem grünen Anzug – so gesehen in der Europäischen Zentralbank in Frankfurt – bei der Arbeit zu erscheinen. Doch gibt es zwischen den einzelnen Banken Unterschiede?