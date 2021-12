Goldman Sachs, Fidelity & Co. Feri kürt die 10 besten großen Fondsgesellschaften

Nach der Rating-Agentur Morningstar hat nun auch Feri EuroRating Services ein Ranking der großen Fondsgesellschaften mit den meisten Top-Ratings des Analysehauses erstellt. Hier die zehn Sieger.

Zum Stichtag vom 31. März 2016 erreichte Goldman Sachs AM im jährlichen KAG Ranking der Feri EuroRating Services Platz eins der großen Gesellschaften. 53,8 Prozent der bewerteten Fonds von Goldman Sachs AM erreichten das Feri Top-Rating mit Ratingnote A oder B. Noch im Vorjahr war Goldman Sachs AM lediglich auf Platz 18.

Den zweiten Platz belegt in diesem Jahr Fidelity, gefolgt von Kepler-Fonds. Verbessern konnten sich neben Goldman Sachs AM außerdem Union Investment und Deka sowie Kepler-Fonds KAG und MFS, die beide neu in das Top-10 Ranking der großen Gesellschaften aufgerückt sind.



KAG Ranking Methodik