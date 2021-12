Henning Lindhoff ( Redakteur ) 16.09.2021 Aktualisiert am 29.09.2021 - 17:14 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Von Blackrock Goldman Sachs holt Vertriebsexperten

Im Zuge der laufenden Übernahme von NN Investment Partners bastelt Goldman Sachs Asset Management am Personal-Tableau. Aber auch die Zentrale in New York hat Neues zu berichten.