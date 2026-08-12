Mit dem zweiten Zukauf innerhalb weniger Monate baut Goldman Sachs das Geschäft mit aktiven ETFs aus. Das verwaltete ETF-Vermögen steigt damit auf rund 130 Milliarden US-Dollar.

Goldman Sachs übernimmt den ETF-Anbieter Neos Investments und zahlt dafür bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar. Das berichtet „Bloomberg“ unter Berufung auf Marc Nachmann, der das globale Asset Management der US-Bank verantwortet. Die Transaktion wird in bar und in Aktien bezahlt.



Neos wurde 2022 gegründet und sitzt in Westport im US-Bundesstaat Connecticut. Das Haus bietet knapp zwei Dutzend optionsbasierte Income-ETFs an, die nach von Bloomberg zusammengestellten Daten rund 32 Milliarden Dollar verwalten. Solche Produkte haben in den vergangenen Jahren bei unterschiedlichen Anlegergruppen in den Vereinigten Staaten an Popularität gewonnen, weil sie hohe Ausschüttungen bieten. Die Plattform von Neos verpackt Strategien auf institutionellem Niveau für ein breiteres Publikum.

Zweiter ETF-Zukauf binnen weniger Monate

Goldman Sachs treibt den Ausbau des ETF-Geschäfts seit Monaten voran. Ende des vergangenen Jahres vereinbarte die Bank die Übernahme von Innovator Capital Management für 2 Milliarden Dollar und gewann damit einen Anbieter, der für Defined-Outcome-ETFs bekannt ist. Mit Neos kommt nun die Palette optionsbasierter Produkte hinzu. Nach Abschluss des jüngsten Kaufs steigt das ETF-Vermögen der Bank auf etwa 130 Milliarden Dollar.

Die beiden Neos-Mitgründer Troy Cates und Garrett Paolella sollen nach dem Abschluss der Transaktion Partner bei Goldman Sachs Asset Management werden. Auch das übrige Team soll den Angaben zufolge in das Geschäft übergehen.

Die von Nachmann geführte Sparte Asset & Wealth Management betreute zum Ende des zweiten Quartals mehr als 4 Billionen Dollar an Assets under Supervision und damit mehr als 700 Milliarden Dollar mehr als ein Jahr zuvor. Die Erlöse des Bereichs legten um 20 Prozent zu. Führende Manager der Bank haben in den vergangenen Monaten erklärt, weiteren Zukäufen offen gegenüberzustehen. Das gilt vor allem für den Vorstoß in die Private Markets, wo Goldman gegen größere Wettbewerber wie Blackstone und KKR antritt.