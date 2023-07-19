Über 200 Millionen US-Dollar Goldman Sachs legt ersten Eltif auf

Die Investmentgesellschaft Goldman Sachs Asset Management hat für ihren ersten European Long Term Investment Fund (Eltif), den Private Markets Eltif 2023, über 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der neue Fonds ist als erster einer Reihe von Private-Markets-Eltifs konzipiert und bietet Privatanlegern Zugang zu direkten Investitionen in Privatmarktanlagen.

Mit dem Private Marktes Eltif 2023 beabsichtigt Goldman Sachs, direkt in verschiedene Sektoren und Strategien zu investieren, in erster Linie in Private Equity, ergänzt durch eine kleinere Allokation in höher verzinstes Private Debt.

Der Fonds wird von Goldman Sachs Asset Management verwaltet, einer globalen Investmentgesellschaft, die seit mehr als 35 Jahren in Private Markets investiert und insgesamt über 450 Milliarden US-Dollar an alternativen Anlagen verwaltet.

Der Fonds soll weltweit diversifiziert sein und sei grundsätzlich für vermögende Anleger konzipiert, die längerfristige illiquide Anlagen tätigen können. Er soll bei seiner Auflegung vollständig ausfinanziert sein, mit einer voraussichtlich kurzen Laufzeit der Investitionen.

Barry Fricke, Leiter der alternativen Vertriebsabteilung für Vermögen für Europa, Mittlerer Osten und Afrika bei Goldman Sachs Asset Management, sagt: „Institutionelle Anleger profitieren seit langem von Private Investments, die potenziell höhere Renditen erzielen, das Portfolio diversifizieren und Zugang zu besonderen Anlagemöglichkeiten bieten können. Mit dem Private Markets Eltif können nun auch Privatpersonen in solche Anlagen investieren.“