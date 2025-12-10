Goldman Sachs baut seine Palette an aktiven ETFs weiter aus. Drei neue ETFs sollen Anlegern Zugang zu Anleihen von staatlichen Emittenten bieten.

Goldman Sachs AM hat bereits im Februar zwei aktive Anleihen-ETFs auf den Markt gebracht.

Goldman Sachs Asset Management weitet sein Angebot an aktiv verwalteten ETFs in Europa aus. Die US-Vermögensverwaltung bringt drei neue Anleihen-Produkte auf den Markt, die an der Deutschen Börse gelistet werden. Weitere Börsennotierungen sollen folgen.

Die neuen aktiven ETFs von Goldman Sachs AM

Goldman Sachs Global Government Bond Active ETF,

Goldman Sachs EUR Government Bond Active ETF

Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active ETF

Fokus auf Staatsanleihen und Schwellenländer

Der Goldman Sachs Global Government Bond Active ETF und der Goldman Sachs EUR Government Bond Active ETF sollen Anlegern attraktive Renditen, ein stabiles Einkommen, Diversifikation und Wertsteigerung bieten. Dafür investieren sie aktiv in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und staatlichen Emittenten weltweit beziehungsweise in der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden.

Der Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active ETF setzt auf eine langfristige Rendite durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Emittenten aus Schwellenländern.

Die Gesamtkostenquoten (TER) liegen bei 0,15 Prozent für den Goldman Sachs EUR Government Bond Active ETF, 0,20 Prozent für den Goldman Sachs Global Government Bond Active und 0,45 Prozent für den Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active ETF.

Verwaltung durch erfahrenes Team

Die drei Fonds werden vom Fixed Income and Liquidity Solutions Team von Goldman Sachs verwaltet. Das Team vereint über 375 Finanzexperten mit mehr als 35 Jahren Anlageerfahrung über Regionen, Sektoren und Märkte hinweg. Weltweit managt das Team ein Vermögen von über 1,75 Billionen US-Dollar. Mit den Produktneuheiten erweitere man das Angebot an Kernbausteinen für Fixed-Income-Portfolios.

Offensive im aktiven ETF-Segment

Die Einführung der drei Anleihen-ETFs folgt auf eine bedeutende Erweiterung der Active-Ucits-ETF-Palette von Goldman Sachs Asset Management im Jahr 2025. Das Unternehmen hatte bereits im April einen aktiven US-Aktien-ETF in Europa gestartet und damals weitere Produkte für globale, europäische, japanische und Schwellenmarktaktien angekündigt. Im Februar waren bereits zwei aktive Anleihen-ETFs auf den Markt gekommen.

Mit den aktuellen Listings verwaltet Goldman Sachs Asset Management nach eigenen Angaben weltweit 68 ETF-Strategien. Anfang Dezember gab das Unternehmen zudem die Vereinbarung zur Übernahme von Innovator Capital Management bekannt, einem Pionier für Defined Outcome ETFs. Durch die Übernahme wird Goldman Sachs Asset Management zu einem der zehn größten Anbieter aktiver ETF aufsteigen.

Wachsender Markt für aktive ETFs

Goldman Sachs ist nicht der einzige Vermögensverwalter, der in den europäischen Markt für aktive ETFs expandiert. Neben etablierten Anbietern wie J.P. Morgan Asset Management, Blackrock und Fidelity sind in den vergangenen Monaten unter anderem auch Janus Henderson, Jupiter und Robeco mit ersten Produkten in dieses Segment eingestiegen.