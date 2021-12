Goldman Sachs stockt bei deutschen Privatkunden auf

Joern Struve ist in das Managerteam für das Geschäft mit Privatkunden in Deutschland bei Goldman Sachs gewechselt. Im deutschen Privatbankgeschäft konzentriert sich das Unternehmen auf die private Vermögensverwaltung sowie zunehmend auf die Betreuung von Family Offices und privaten Unternehmensvermögen. Geleitet wird das Privatbankgeschäft in Deutschland und Österreich von Rudolf Lang.Struve kommt von der Schweizer Privatbank Pictet & Cie. Gemeinsam mit Michael Lepach leitete er das Deutschland-Geschäft im Bereich Privatkunden. Zuvor war er Geschäftsführender Gesellschafter der Hauck & Aufhäuser Vermögensmanagement, die sich auf Beratung vermögender Privatinvestoren konzentriert.