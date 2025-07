Christin wurde 1991 in Kiel geboren. Nach ihrem Studium der Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und Journalismus an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der TU Dortmund sowie Stationen bei Spiegel Online, NDR aktuell und der Rheinischen Post absolvierte sie ihr Volontariat bei den Kieler Nachrichten und arbeitete dort anschließend für ein Jahr als Redakteurin am Newsdesk. Ihr Interesse für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft führte sie 2021 an den Hamburger Goldbekplatz, wo sie als Finanz-Redakteurin besonders gern über die Themen nachhaltige Geldanlagen, ETF-Investments sowie Frauen und Finanzen informiert. Mehr über Christin Jahns