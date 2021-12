Goldman Sachs verstärkt deutsches Vertriebs- und Marketingteam

Ab Januar verantwortet Oliver Rahe das Fondsplattform- und Maklergeschäft in Deutschland. Rahe war zuletzt als Direktor bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS tätig. Davor arbeitete er als Senior Vertriebsmanager bei Fidelity International. Rahe soll zusammen mit drei weiteren Kollegen das Fondsplattform- und Maklergeschäft aufbauen.



Der zweite Neuzugang ist Nicole Kahmer, die ab Januar das lokale Marketing Team verstärkt. Zuvor hatte Kahmer Positionen im Marketing und Vertrieb bei Main First Assset Management, Fidelity und der Deutschen Bank in Frankfurt und London inne.