Goldman wächst in die deutsche Bankenlandschaft

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) baut ihr deutsches Vertriebsteam aus: Seit Monatsbeginn arbeitet Markus Weis im Team um Michael Grüner, dem Vertriebsleiter für Publikumsfonds der Gesellschaft in Deutschland. Weis ist für den Ausbau des Fondsgeschäfts mit Banken und Sparkassen verantwortlich. In ähnlicher Funktion war er zuvor bei Fidelity Investment tätig.



„Wir haben in Deutschland hohe Wachstumsziele und werden unsere Präsenz im Markt weiter ausbauen“, kündigt Vertriebs-Chef Grüner an. „Der Vertrieb über Banken und Sparkassen hat für uns eine strategisch wichtige Bedeutung, in dem weitere Kapazitäten eingeplant sind.“



Der 32-jährige Weis ist diplomierter Investmentanalyst und verfügt über 10 Jahre Berufserfahrung im Fondsvertrieb in Deutschland.