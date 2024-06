Goldene Gelegenheit Auf diese Punkte solltest du bei Goldmineninvestments achten

Der Goldpreis hat mit 2.400 US-Dollar pro Feinunze einen historischen Höchststand erreicht und setzt seine Aufwärtsbewegung fort. Goldminenunternehmen bieten oft das Zwei- bis Dreifache des Kursplus von physischem Gold. Warum also nicht in Goldminenwerte investieren, meint Goldexperte Ronny Wagner.

© Ronny Wagner; Collage: Benita Rathjen mit Canva-KI

Gold ist in unsicheren Zeiten ein verlässlicher Wert. Goldminenaktien bieten durch ihre Hebelwirkung und Unternehmensdynamik zusätzliche Gewinnchancen. Diese Aktien reagieren oft stärker auf den Goldpreis als das Edelmetall selbst. Das führt zu erheblichen Renditen. Doch um von diesen Potenzialen zu profitieren, müssen Anleger den Goldmarkt und die spezifischen Unternehmensbedingungen und Standortfaktoren der Minenbetreiber genau analysieren. Hier sind die besten Tipps für Anleger.

Ein sicherer Hafen mit Potenzial

Goldminenaktien profitieren in unsicheren Zeiten oft stärker als physisches Gold. Steigt der Goldpreis, steigt der Wert der Goldminen und damit oft auch der Wert ihrer Aktien. Das bedeutet, dass bei einem Anstieg des Goldpreises um zum Beispiel zehn Prozent die Aktien einer Goldmine um 20 Prozent oder mehr steigen können. Neben dem Goldpreis spielen unternehmensspezifische Faktoren wie Produktionskosten, Managemententscheidungen und geopolitische Ereignisse eine wichtige Rolle.

Beispielsweise stiegen die Goldpreise nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 um mehr als fünf Prozent innerhalb eines Monats, was auch die Aktien der Goldminenbetreiber positiv beeinflusste. Dennoch sollte man beachten, dass unternehmensspezifische Faktoren wie Effizienz der Abbaumethoden und Managemententscheidungen die Rentabilität stark beeinflussen können. Das bietet sowohl Chancen als auch Risiken.

Standort- und Risikofaktoren

Es ist allgemein bekannt, dass Bergbauunternehmen in ihren Tätigkeitsregionen zahlreichen Risiken ausgesetzt sind. Wichtig ist, zwischen den allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen eines Landes und den spezifischen Risiken für den Bergbausektor zu differenzieren. Die Sicherheit der Abbauregion, regulatorische Vorgaben und Produktionskosten sind entscheidende Faktoren für die Rentabilität von Goldminen.

Gebiete, die anfällig für Naturkatastrophen sind, bergen ein erhöhtes Risiko für den Abbau und können zu unvorhergesehenen Unterbrechungen führen. Die Verfügbarkeit einer guten Infrastruktur und ein leichter Zugang zu Minenstandorten minimieren Transport- und Logistikkosten. Minen in politisch stabilen Ländern sind daher oft weniger risikobehaftet als solche in instabilen Regionen.

Auch die Nachhaltigkeit der Goldressourcen spielt eine wichtige Rolle für die langfristige Rentabilität. Hochwertige Goldvorkommen ermöglichen eine effizientere Gewinnung. Bei geringeren Erzgraden steigt der Aufwand und damit auch die Kosten für die Extraktion. Eine gründliche Analyse der spezifischen Chancen und Risiken der einzelnen Unternehmen ist unerlässlich.

Wachstumspotenzial und Dividenden

Goldminenaktien bieten Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von Wertsteigerungen durch den Goldpreis und vom organischen Wachstum der Unternehmen selbst zu profitieren. Dividendenzahlungen machen diese Anlageform besonders attraktiv. Erfolgreiche Beispiele wie Lundin Gold und Agnico Eagle Mines beweisen: Preissteigerungen von 260 Prozent sind möglich. Agnico Eagle Mines verzeichnete seit August 2018 einen Börsenwertzuwachs von 85 Prozent.

Diese Entwicklungen sind das Ergebnis solider Geschäftsmodelle und effizienter Produktionsprozesse. Entsprechend eng sind der Wert und die Geschäftsaussichten dieser Unternehmen mit dem Goldpreis verknüpft – eine Chance für Anleger. Denn: Die Eigenkapitalrendite, die Gewinne und die regelmäßigen Dividenden machen Goldminenaktien zu einer besonders lukrativen Anlage. Beschäftigt man sich eingehend mit den spezifischen Unternehmen und ihren Geschäftsprofilen, profitiert man zusätzlich von den Potenzialen des Goldmarktes.

Diversifikation und ETFs

Goldminenaktien sind eine Anlageform, die sich durch eine höhere Volatilität im Vergleich zu physischem Gold auszeichnet. Dank der Hebelwirkung bieten sie jedoch zusätzliche Gewinnchancen. ETFs sind eine sinnvolle Alternative für Anleger, die auf mehr Stabilität und Risikostreuung setzen möchten. Sie bündeln verschiedene Goldminenaktien und ermöglichen durch Sparpläne einen kosteneffizienten Vermögensaufbau.

Goldminen-ETFs sind also die perfekte Anlage für alle, die von einem breiten Portfolio an Aktien verschiedener Unternehmen profitieren wollen, die weltweit in der Exploration, Förderung und Verarbeitung des Edelmetalls tätig sind. Sie bieten die Möglichkeit, die Volatilität einzelner Aktien zu mindern und dennoch von den Ertragschancen der Goldminenbranche zu profitieren. Um das finanzielle Risiko des Goldpreises zusätzlich zu minimieren, sollten Anleger einen Index wählen, der Unternehmen umfasst, die in der Lage sind, ihre Positionen kurzfristig abzusichern. Auch mit den Geschäftsmodellen der Minenbetreiber sollte man sich auseinandersetzen.

Die Kombination aus Wachstumspotenzial, Dividenden und hoher Liquidität macht Goldminenaktien zu einer interessanten Option für Anleger, die nach profitablen Gewinnchancen suchen. Sie lassen sich problemlos auf den gängigen deutschen Börsenplätzen handeln. Das bietet Investoren zusätzliche Flexibilität. Mit der richtigen Strategie sind Goldminenaktien eine attraktive Möglichkeit, das eigene Portfolio zu diversifizieren. Denn sie bieten eine einzigartige Kombination aus Wertsteigerungspotenzial und regelmäßigen Erträgen.

Über den Autor



Ronny Wagner ist Gründer des Vereins Schule des Geldes, der über die Themengebiete rundum Anlagen und Finanzen aufklärt.