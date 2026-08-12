Während sich der Goldpreis in den vergangenen Monaten deutlich von seinen Höchstständen entfernte, gerieten Goldminenaktien noch stärker unter Druck. Die Marktteilnehmer zweifelten zwischenzeitlich daran, ob die Rekordmargen der Produzenten angesichts steigender Kosten sowie einer sich stabilisierenden Weltwirtschaft haltbar bleiben würden. Gleichzeitig sorgten ein stärkerer US-Dollar und die Erwartung eines länger anhaltenden Zyklus hoher US-Zinsen für Gegenwind bei Edelmetallen.

Inzwischen hat sich das Blatt jedoch wieder gewendet. Der Preis des Edelmetalls hat sich stabilisiert und Gold ist zurück im Fokus der Anleger. Der World Gold Council verweist in seinem Ausblick auf eine außergewöhnlich volatile erste Jahreshälfte 2026: Gold erreichte Ende Januar ein Rekordhoch von über 5.400 US-Dollar je Feinunze und fiel dann im Juni zeitweise bis auf 4.000 US-Dollar zurück. Geopolitische Risiken, Zinserwartungen und die Positionierung institutioneller Investoren gelten auch weiterhin als die zentralen Einflussfaktoren.

Hebel auf den Goldpreis

Für Goldminenunternehmen gilt ein einfacher Mechanismus: Steigt der Goldpreis, wachsen die Gewinnmargen häufig überproportional, da ein großer Teil der Förderkosten relativ konstant bleibt. Deshalb entwickeln sich Goldminenaktien in Aufwärtsphasen des Edelmetalls häufig sogar besser als der Goldpreis selbst.

Viele Analysten bleiben für Gold grundsätzlich positiv gestimmt. Als wichtigste Treiber werden anhaltende geopolitische Unsicherheiten, strukturell hohe Goldkäufe der Notenbanken sowie die Sorge vor einer schwächeren Weltwirtschaft genannt. Gleichzeitig bleibt Gold ein wichtiger Baustein für die Diversifikation institutioneller Portfolios.

Konzentrierter Zugang zu weltweit führenden Goldproduzenten

Der 2012 aufgelegte UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF (ISIN: IE00B7KMNP07) bildet den Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index vollständig physisch nach. Der Index ist auf Freefloat-Basis nach Marktkapitalisierung gewichtet mit einer Gewichtungsobergrenze von 4,75 Prozent je Titel und wird halbjährlich rebalanced. Dabei werden ausschließlich Unternehmen berücksichtigt, die mindestens 90 Prozent ihrer Umsätze mit dem Goldabbau erzielen. Anleger erhalten über 30 ausgewählte Unternehmen einen besonders reinen Zugang zum Goldminensektor.

Zu den größten Positionen im Index zählen derzeit:

Endeavour Mining

DPM Metals

Anglogold Ashanti

Iamgold

Agnico Eagle Mines

Regional dominiert Nordamerika mit einem Anteil von 61 Prozent, wovon allein auf kanadische Goldminen rund 56 Prozent entallen. Weitere 25 Prozent der enthaltenen Unternehmen haben ihren Sitz in Australien, 6 Prozent kommen aus Südafrika, 5 Prozent aus Großbritannien und 3 Prozent sind in China beheimatet.

Der ETF ist mit laufenden Gesamtkosten (TER) von lediglich 0,43 Prozent pro Jahr ausgestattet und weist mittlerweile ein Fondsvermögen von gut 370 Millionen Euro auf. Die Erträge werden halbjährlich im Februar und August ausgeschüttet.

Attraktive Bewertungen trotz Kursanstiegen

Trotz der starken Erholung erscheinen viele Goldminenunternehmen aus fundamentaler Sicht nicht überzogen bewertet. Analysen des Goldminenuniversums weisen derzeit durchschnittliche Bewertungskennzahlen von etwa 16 beim Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie solide Bilanzrelationen aus. Gleichzeitig verfügen viele Produzenten über hohe Cashflows und geringe Verschuldungsquoten. Das spricht dafür, dass der Markt zwar deutlich höhere Goldpreise eingepreist hat, bislang aber keinen euphorischen Bewertungsaufschlag wie in früheren Rohstoffzyklen gewährt.

Dynamisches Investment für unsichere Zeiten

Der UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF bietet Anlegern einen konzentrierten und kostengünstigen Zugang zu weltweit führenden Goldproduzenten. Die jüngste Kurserholung zeigt, wie stark Goldminenaktien auf einen steigenden Goldpreis reagieren können. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken, Unsicherheiten über die Weltwirtschaft und die Nachfrage der Notenbanken wichtige Kurstreiber für das Edelmetall.

Wer von einem langfristig hohen oder weiter steigenden Goldpreis ausgeht und die erhöhten Schwankungen des Minensektors akzeptieren kann, findet im UBS-ETF eine interessante Beimischung für ein breit diversifiziertes Portfolio. Goldminen bleiben zwar ein dynamisches Investment, könnten aber gerade in unsicheren Zeiten zu den größten Gewinnern am Aktienmarkt gehören.