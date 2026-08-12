Goldminen-ETF von UBS: Hebel auf den steigenden Goldpreis
Während sich der Goldpreis in den vergangenen Monaten deutlich von seinen Höchstständen entfernte, gerieten Goldminenaktien noch stärker unter Druck. Die Marktteilnehmer zweifelten zwischenzeitlich daran, ob die Rekordmargen der Produzenten angesichts steigender Kosten sowie einer sich stabilisierenden Weltwirtschaft haltbar bleiben würden. Gleichzeitig sorgten ein stärkerer US-Dollar und die Erwartung eines länger anhaltenden Zyklus hoher US-Zinsen für Gegenwind bei Edelmetallen.