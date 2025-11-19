Warum der Hebel auf den Goldpreis jetzt greift und welche Fonds am besten laufen

In diesem Jahr wurde der Goldmarkt neu definiert: Der Preis für das Edelmetall stieg seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent und erreichte im Oktober ein Hoch von über 4.400 US-Dollar je Feinunze, bevor er sich zuletzt bei etwa 4.000 US-Dollar einpendelte. Angetrieben wurde die Rally von geopolitischen Unsicherheiten, Zinssenkungserwartungen und massiven Käufen durch Notenbanken.

Diese Entwicklung katapultierte auch die Aktien führender Goldproduzenten in ungeahnte Höhen: So legte Gold Fields, ein weltweit diversifizierter Goldförderer und -produzent mit aktiven Minen in Australien, Ghana, Peru und Südafrika, seit Jahresbeginn um mehr als 150 Prozent an Wert zu. Auch der Aktienkurs von Newmont Mining, dem größten Goldproduzenten der Welt, verteuerte sich um mehr als 100 Prozent.

In wirtschaftlich turbulenten Zeiten gewinnt Gold als Stabilitätsanker und Wertanlage an Bedeutung. Goldminen profitieren von diesem Trend, da die entsprechenden Unternehmen nicht nur von einem höheren Goldpreis profitieren, sondern auch von steigenden Produktionsmengen.

ETF bietet breiten Zugang zu Goldminen weltweit

Goldminen-ETFs wie der iShares Gold Producers ETF (ISIN: IE00B6R52036) bieten eine effiziente Möglichkeit, in den Goldminensektor zu investieren, ohne selbst einzelne Goldminenaktien auswählen zu müssen. Der im September 2011 in Irland aufgelegte ETF investiert vollständig in die im S&P Commodity Producers Gold Index enthaltenen Wertpapiere und bietet einen breiten Zugang zu den Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold weltweit involviert sind.

Im Index sind derzeit rund 66 Unternehmen enthalten, die entsprechend ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet werden. Die fünf größten Positionen machen zusammen rund 40 Prozent des Portfolios aus. Dazu zählen:

Newmont Corporation

Agnico Eagle Mines

Barrick Gold

Wheaton Precious

Gold Fields

Regional liegt der Schwerpunkt auf Nordamerika, mit mehr als 50 Prozent in Kanada, gefolgt von den USA mit rund 15 Prozent. Auf Südafrika und Australien entfallen jeweils gut 11 Prozent der Gewichtung. Mit einem Fondsvolumen von rund 3,4 Milliarden Euro führt der iShares Gold Producers ETF die Liste der größten Goldminen-ETFs deutlich an. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,55 Prozent pro Jahr und die Erträge des ETF werden thesauriert.

iShares Gold Producers: Jahr der Superlative

Seit Jahresbeginn 2025 erzielte der iShares Gold Producers ETF eine Rendite von mehr als 100 Prozent, auf Sicht von drei Jahren sogar einen Zuwachs von über 150 Prozent. Damit übertrifft der ETF nicht nur den Goldpreis, sondern auch die meisten Rohstoff- und Aktienindizes.

Doch es gibt auch eine Kehrseite: Die Volatilität ist hoch – über ein Jahr liegt sie bei über 30 Prozent. Und auch der maximale Verlust, als Drawdown mit mehr als 40 Prozent über die vergangenen fünf Jahre ausgewiesen, unterstreicht die dynamische Natur des Minensektors. Das ist nichts für schwache Nerven.

Erfolgsgeschichte mit Schwankungspotenzial

Der iShares Gold Producers ETF eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die vom anhaltenden Gold-Boom profitieren wollen und bereit sind, kurzfristige Schwankungen zu akzeptieren. Als Beimischung in globalen, rohstofforientierten oder inflationsgeschützten Portfolios kann der ETF langfristig eine stabilisierende und wachstumsstarke Rolle übernehmen.

Die starke Performance in diesem Jahr zeigt: Goldminen sind zurück im Rampenlicht – und könnten bei weiter steigenden Edelmetallpreisen ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben.