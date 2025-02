Goldnachfrage auf Rekordniveau

Bereits im vergangenen Jahr kletterte der Goldpreis von einem Allzeithoch zum nächsten. Nun notierte er erstmals über 2.900 US-Dollar je Unze. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die nächste „runde“ Marke von 3.000 US-Dollar fällt.

Eine Unze ist das Standardmaß für Edelmetalle und entspricht in etwa 31,1 Gramm Gold. Erst kürzlich gab das World Gold Council, eine Lobby-Organisation der globalen Goldbergbauindustrie, bekannt, dass die Goldnachfrage mit rund 4.974 Tonnen im Jahr 2024 weltweit auf ein Rekordhoch angestiegen ist. Unter Berücksichtigung des hohen Preisniveaus ergab sich damit die höchste jemals in einem Jahr gemessene Nachfrage mit einem Gesamtwert von rund 382 Milliarden US-Dollar.

Goldkäufe der Zentralbanken treiben den Preis

Die weltweiten Zentralbanken, vor allem aus den Schwellenländern, gehören zu den großen Goldkäufern. Nachdem das Auslandskapital Russlands aufgrund dessen Angriffs auf die Ukraine sanktioniert und zu einem Großteil eingefroren wurde, haben einige Staaten ihre Strategie bei den Goldkäufen geändert. Viele Länder schichten ihre Reserven nun sukzessive in Gold um, auch um diese vorsorglich vor einem möglichen Zugriff anderer Staaten zu schützen.

Ein weiterer Faktor für den Anstieg der Goldnachfrage ist die erneute Präsidentschaft von Donald Trump in den USA. In Erwartung zunehmender Verunsicherungen und eskalierenden Spannungen im weltweiten Handel werden Goldinvestments von Anlegern vermehrt als sicherer Hafen gesucht. Trumps Zölle gegen Handelspartner könnten die Inflation wieder anheizen, wovon Gold, das zur Absicherung des Vermögens dient, ebenfalls profitieren würde. Generell wirken sich unruhige Zeiten an den Finanzmärkten eher positiv auf den Goldpreis aus und machen Gold und Goldminenaktien derzeit zu einem attraktiven Investment.

Investitionen in Goldminenaktien

Wer nicht direkt in das Edelmetall Gold investieren möchte oder kann, dem ermöglichen Investitionen in Goldminenaktien, von der Dynamik des Goldmarktes zu profitieren. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Gold können Goldminenaktien sogar eine Hebelwirkung bieten, da die Minenunternehmen sowohl von steigenden Goldpreisen profitieren als auch ihre Kosten senken können. Allerdings sind Goldminenaktien traditionell auch mit hohen Risiken verbunden. So lagen etwa die historischen Kursrückgänge bei Goldminen-ETFs bei mehr als 70 Prozent!

Goldpreisrallye nutzen

Investments in Goldminenaktien bieten vor allem während einer Goldpreisrally hohes Gewinnpotenzial, sind aber deutlich volatiler als der Goldpreis selbst. Denn die Wertentwicklung von Goldminen hängt zwar vor allem von der Entwicklung des Goldpreises ab, der einzige Einflussfaktor ist dieser jedoch nicht. So haben auch die Erkundung neuer Vorkommen (Exploration), die Förderkosten, die Nachfrage sowie betriebswirtschaftliche Managemententscheidungen Einfluss auf die Erfolgsbilanz der Unternehmen.

Goldminen-ETFs wie der Vaneck Gold Miners ETF (ISIN: IE00BQQP9F84) bündeln mehrere Produzenten und reduzieren so das Risiko im Vergleich zu Investitionen in einzelne Goldminenaktien.

Vaneck Gold Miners ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Der im März 2015 in Irland aufgelegte thesaurierende Vaneck Gold Miners ETF bildet den NYSE Arca Gold Miners Index vollständig physisch nach. Der Index bietet Zugang zu 57 Unternehmen der Gold- und Silberbergbau-Branche weltweit, die mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen. Der modifizierte, nach Marktkapitalisierung gewichtete Index wird nach einer streng regelbasierten Methodik vierteljährlich überprüft.

Regional entfallen derzeit gut 70 Prozent der Gewichtung auf Nordamerika, gefolgt von Australien, Südafrika, Brasilien und China. Größter Titel ist das US-Unternehmen Newmont, der größte Goldproduzent der Welt, mit einer Gewichtung von 12 Prozent. Es folgen die kanadischen Goldbergbauunternehmen Agnico Eagle Mines mit 11 Prozent und Barrick Gold, ebenfalls einer der größten Goldproduzenten weltweit, mit einem Anteil von rund 8 Prozent.

Das Fondsvolumen beträgt 1,44 Milliarden Euro. Damit zählt der Vaneck-ETF zu den größten Goldminen-ETFs auf dem europäischen ETF-Markt. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,53 Prozent pro Jahr.

Zusammensetzung bei Goldminen-ETFs beachten

Mit einem Wertzuwachs von gut 20 Prozent hat der Vaneck Gold Miners ETF seit Jahresbeginn 2025 bereits kräftig an Wert zugelegt. Generell sind die Aktienkurse bei Goldminenaktien in den vergangenen drei Jahren bereits stark gestiegen, doch im Windschatten des steigenden Goldpreises könnte sich der Kursaufschwung auch weiter fortsetzen. Nach einer Durststrecke in den Jahren 2021 und 2022 ist der Turnaround bei Goldminenaktien definitiv gelungen.

Die weiteren Aussichten für Goldminen-ETFs hängen allerdings auch von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der weltweiten Nachfrage nach Gold ab. Daher sollten sich Anleger mit den Risiken von Goldminenaktien auseinandersetzen und genaustens auf die Zusammensetzung des Vaneck-ETFs oder anderer Goldminenaktien-ETFs achten.