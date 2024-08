Gold auf neuen Höchstständen Auch Goldminen-Aktien beginnen zu glänzen

Ein weiterer Monat, ein weiteres Hoch beim Goldpreis

Gold erreichte im April Tageshöchststände von 2.431 Dollar, im Mai von 2.450 Dollar und im Juli von 2.483 Dollar pro Unze. Die Rally von Gold war in diesem Jahr bislang beeindruckend. Die Seitwärtsbewegung, die wir nach einem so starken Jahresauftakt erwartet hatten, ist auf einem viel höheren Niveau eingetreten, als wir vorhergesagt hätten.

Chart: Goldpreis in US-Dollar seit Jahresbeginn

Im Juli wurde der Goldpreis weiterhin von den erhöhten globalen geopolitischen Risiken gestützt, da die US-Wahlen eine unerwartete Wendung nahmen und sich die Spannungen im Nahen Osten verschärften. Die Stärke von Gold im Juli fiel mit einem Rückgang des Aktienindex Nasdaq 100 um 1,6 Prozent zusammen, was einen breiteren Rückgang der Aktienmärkte widerspiegelt, der von Technologieaktien angetrieben wurde.

Die wichtigsten Treiber sind das erhöhte geopolitisches Risiko und die Marktrotation....

Die Rotation war im Juli ein Schlüsselbegriff an den Finanzmärkten – man könnte annehmen, dass Gold von einer solchen Rotation in sicherere, günstigere oder defensivere Anlagen profitieren würde. Die Anlegernachfrage, die sich an den Beständen der mit Goldbarren unterlegten ETFs ablesen lässt, zog im Juli an. Die Nettozuflüsse führten zu einem Anstieg der Bestände um 1,8 Prozent im Laufe des Monats.

...außerdem Zinssenkungen

Nicht zuletzt scheinen die niedriger als erwartet ausgefallenen Ergebnisse des US-Verbraucherpreisindex im Juni die Märkte davon überzeugt zu haben, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen bald senken wird, was Gold unterstützt. Ende Juli wurden drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte für 2024 eingepreist, verglichen mit zwei Zinssenkungen, die Ende Juni eingepreist wurden.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist zwar kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, aber niedrigere Realzinsen waren in der Vergangenheit positiv für Gold. Die Wertentwicklung des Goldpreises in dem Jahr, das auf den Beginn der letzten drei Zinssenkungszyklen folgte, bestätigt diese Ansicht (siehe folgende Grafik). Der Goldpreis schloss am 31. Juli bei 2.447,60 Dollar pro Unze und stieg damit im Laufe des Monats um 120,85 Dollar oder 5,19 Prozent.

Chart: Kursanstiege nach Zinssenkungen

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Bergbaugesellschaften beginnen zu glänzen

Goldaktien zeigten im Juli ihre Hebelwirkung auf den Goldpreis. Der NYSE Arca Gold Miners Index und der MVIS Global Juniors Gold Miners Index legten im Monatsverlauf um 10,9 Prozent und 8,4 Prozent zu und übertrafen damit Goldbarren deutlich. Für die Goldminengesellschaften bedeuten diese Rekord-Goldpreise auch Rekordmargen (siehe folgende Tabelle). Da sich die Kosten in Grenzen hielten, konnte der freie Cashflow in Q2 erheblich steigen.

Tabelle: Gesamtkosten pro Unze (AISC), Goldpreis pro Unze und implizite Marge

Die Goldunternehmen haben ihre Finanz- und Betriebsergebnisse für das 2. Quartal 2024 vorgelegt. Wir verfolgen ein Universum von Gesellschaften während der Berichtssaison, um zu beurteilen, wie sie die Erwartungen erfüllen.

Dies ist ermutigend, und wir betonen weiterhin, wie wichtig es ist, dass diese Unternehmen ihre Ziele konsequent einhalten. Imaru Casanova, Vaneck



Bisher scheinen die Aktualisierungen für den Sektor positiv zu sein, da etwa 80 Prozent der Ergebnisse die Konsensschätzungen übertreffen oder erfüllen. Dies ist ermutigend, und wir betonen weiterhin, wie wichtig es ist, dass diese Unternehmen ihre Ziele konsequent einhalten. Dies sollte zu höheren Bewertungen führen, die nicht nur durch hohe freie Cashflow-Renditen in Zeiten rekordhoher Goldpreise gestützt werden, sondern auch durch die Überzeugung der Märkte, dass es sich bei diesen Unternehmen um solide, nachhaltige und profitable Unternehmen handelt, die in der Lage sind, über die Rohstoffzyklen hinweg positive Renditen zu erzielen.

Die Nachfrage könnte immer noch ein wichtiger Katalysator sein Ende Juli gehörten Gold und Goldaktien zu den Vermögenswerten mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr. Während Gold neue Höchststände erreicht hat, bleiben die Goldaktien weit unter ihren historischen Höchstständen. Selbst ein leichter Anstieg der globalen Kapitalzuweisungen in Gold und Goldminenaktien könnte sich erheblich auf den Goldpreis und die Goldaktien auswirken, da der Sektor nur einen sehr geringen Prozentsatz (circa 1 Prozent ) des weltweiten Finanzvermögens ausmacht.

Zentralbanken der Schwellenländer immer noch gering investiert

Auch die Zentralbanken der Schwellenländer sind trotz der sehr robusten Goldkäufe in den letzten Jahren nach wie vor relativ wenig in Gold investiert, wobei es Anzeichen dafür gibt, dass sie ihren Anteil an den Gesamtreserven in Gold erhöhen wollen. Wenn sich die Stimmung der Anleger und der Zentralbanken gegenüber Gold und Goldaktien von hier aus weiter verbessert, könnte sich die zusätzliche Nachfrage deutlich positiv auf den Goldpreis und die Bewertungen von Goldaktien auswirken.

Chart: China und andere Schwellenländer kaufen derzeit fleißig

Über die Autorin:

Imaru Casanova ist Portfoliomanagerin für Gold und Edelmetalle beim Fondsanbieter Vaneck.