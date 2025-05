Eine Chance im Edelmetall-Bullenmarkt, die kaum jemand bemerkt

Während Gold mit 3.500 US-Dollar je Feinunze neue Rekordstände erreicht hat und die Medien voll sind mit Schlagzeilen über den Goldpreis, haben nur wenige Anleger Goldminenaktien auf dem Radar. Prognosen zufolge sollte der Goldpreis weiter steigen. Minenaktien dürften daher erst am Anfang ihrer Aufwärtsbewegung stehen und könnten geduldigen Anlegern überdurchschnittliche Renditen bescheren.

Auf Edelmetalle spezialisierte Analysten wissen: Goldminenunternehmen erzielen derzeit Gewinnmargen von nahezu 60 Prozent – ein historischer Höchststand. Bei Produktionskosten von durchschnittlich 1.380 US-Dollar pro Unze und einem Goldpreis von über 3.300 US-Dollar vereinnahmen die Minenbetreiber enorme Cashflows. Doch trotz der erstaunlich niedrigen Bewertungen kommen die Aktien (noch) nicht richtig in Fahrt.

Fünf überzeugende Gründe für ein Investment in Goldminenaktien

In der aktuellen Marktphase sprechen gleich mehrere gewichtige Faktoren für ein strategisches Investment in Goldminenaktien. Ein genauerer Blick auf diese Gründe offenbart das Potenzial dieser Anlageklasse:

Die historisch bewährte Hebelwirkung macht Goldminenaktien zu einem besonders attraktiven Investment im derzeitigen Umfeld. Während Gold selbst beachtliche Preissteigerungen verzeichnet, bieten Minenaktien traditionell eine Multiplikation dieser Entwicklung. In früheren Goldpreiszyklen erzielten Minenbetreiber eine zwei- bis fünffache Hebelwirkung auf steigende Goldpreise. Diese typische Outperformance blieb im aktuellen Zyklus bisher weitgehend aus, was auf ein erhebliches Nachholpotenzial hindeutet. Besonders auffällig: Die großen börsengehandelten Goldaktienfonds verzeichnen trotz steigender Zuflüsse in physische Gold-ETFs noch keine signifikanten Mittelzuflüsse – ein klassisches Frühindikatorsignal für eine bevorstehende Sektor-Rotation.

Die außergewöhnliche Unterbewertung der Goldminenaktien ist ein weiterer überzeugender Grund für ein Investment. Der gesamte Sektor wird derzeit mit einem EBITDA von nur 5,0 gehandelt – ein Bruchteil dessen, was für andere Branchen wie beispielsweise Technologieaktien (EBITDA 18,9) bezahlt wird. Besonders bemerkenswert: Das durchschnittliche KGV der Goldminenbetreiber ist seit den Höchstständen im Jahr 2020 um 46 Prozent gesunken, obwohl der Goldpreis im gleichen Zeitraum deutlich gestiegen ist. Diese erhebliche Diskrepanz zwischen fundamentaler Entwicklung und Aktienbewertung schafft ein deutliches Aufholpotenzial für weitsichtige Investoren.

Die verbesserte Kapital- und Kostendisziplin unterscheidet die heutigen Goldminenbetreiber fundamental von früheren Zyklen. Anders als in vergangenen Bullenmärkten, in denen übermäßige Investitionen und Akquisitionen oft die Renditen verwässerten, zeigen die Unternehmen heute eine bemerkenswerte operationelle Disziplin. Die Goldpreisannahmen für Reservenberechnungen wurden nur moderat um 17 Prozent angehoben (im Vergleich zum tatsächlichen Goldpreisanstieg von 71 Prozent) und das Produktionswachstum bleibt kontrolliert. Diese neue Disziplin bei Investitionen und Kostenmanagement erhöht die Wahrscheinlichkeit nachhaltig starker Finanzergebnisse und reduziert gleichzeitig das Risikoprofil der Unternehmen.

Die expandierenden Gewinnmargen wirken als kraftvoller Hebel auf die Ertragsentwicklung der Goldproduzenten. Bei durchschnittlichen Produktionskosten (AISC) von 1.380 US-Dollar pro Unze und einem Goldpreis über 3.300 US-Dollar erwirtschaften Minenunternehmen derzeit Margen von mehr als 1.900 US-Dollar pro Unze – das entspricht einer nahezu 60-prozentigen Marge, die deutlich über den historischen Durchschnittswerten liegt. Diese Margenexpansion schlägt sich direkt in steigenden Cashflows nieder und schafft einen außergewöhnlichen Hebel auf die Gewinnentwicklung: Ein Anstieg des Goldpreises um lediglich 10 Prozent führt bei den aktuellen Kostenstrukturen zu einer Gewinnsteigerung von etwa 25 Prozent – ein Effekt, der den Weg zu attraktiven Renditechancen in diesem Sektor freisprengt.

Die steigenden Kapitalrückführungen markieren einen bedeutenden Wandel in der Unternehmenskultur des Sektors. Statt übermäßige Investitionen in neue Projekte mit ungewissen Renditen zu tätigen, konzentrieren sich die Unternehmen zunehmend auf die Maximierung des Aktionärswertes. Führende Produzenten wie Newmont Mining und Barrick Gold haben ihre Aktienrückkaufprogramme deutlich erhöht, während andere Unternehmen die Wiederaufnahme von Rückkäufen erwägen. Dieses aktionärsfreundliche Verhalten führt typischerweise zu höheren Bewertungen, da es das Vertrauen der Investoren stärkt und die Attraktivität des Sektors für einkommensorientierte Anleger erhöht. Mit einer branchenweiten Free-Cashflow-Rendite (FCF) von über 8 Prozent besteht zudem weiterer Spielraum für zukünftige Dividendenerhöhungen – ein Vorteil in Zeiten, in denen Anleger verstärkt nach stabilen Ertragsquellen suchen.

Warum sind die Aussichten auf einen weiter steigenden Goldpreis gut?

Die anhaltende Gold-Hausse basiert auf soliden Fundamentalfaktoren: Zentralbanken stocken ihre Goldreserven massiv auf, geopolitische Spannungen halten an, und die US-Fiskalpolitik mit steigender Verschuldung stützt den Goldpreis zusätzlich. Bemerkenswert ist auch die Abkopplung des Goldpreises von traditionellen Korrelationen wie den US-Realzinsen – ein Zeichen für den grundlegenden Wandel in der Rolle von Gold als globaler Finanzanlage.

Chancen auch bei Silber und Kupfer

Übrigens: Neben Gold bieten auch Silber und Kupfer attraktive Investmentmöglichkeiten. Silber profitiert von einem strukturellen Marktdefizit und steigender industrieller Nachfrage, insbesondere aus dem Solarsektor. Kupfer dürfte über die Zeit neue Preishöchststände erreichen, getrieben durch die globale Elektrifizierung bei gleichzeitig begrenztem Angebotswachstum.